„Nagyon örülök ennek a szabálynak, ezt a kluboknak meg kellett volna lépniük. Amennyi pénz ment az utóbbi években az elitakadémiákba, a magyar utánpótlás-képzésbe, ez abszolút jogos és várható döntés volt.

Azt gondolom, hogy az MLSZ hagyott bőven elég időt arra a kluboknak, hogy ezekből a pénzekből kineveljenek olyan játékosokat, akik alkalmasak arra, hogy az NB I-ben futballozzanak.

Látom azt, hogy több klubvezető is megfogalmazott kritikát ezzel szemben, de én személy szerint ezzel nem értek egyet” – árulta el a kétszeres magyar bajnok futballista.

Kubatov Gábor kemény kritikával illette az MLSZ-t az új szabály miatt

Fotó: Csudai Sándor - Origo

„Ezek az összegek vetekednek a nyugat-európai klubok akadémiáinak a költségvetéseivel, tehát ha ebből nem tudnak NB I-re alkalmas fiatalokat kinevelni, akkor miből.

Hosszú távon az nem tartható, hogy nagy pénzekből csak külföldről igazoljanak játékosokat a klubok. A magyar labdarúgásnak egy fontos pillérét kellene alkotnia annak, hogy a fiataljainkat kineveljük és külföldre értékesítjük.

Látszik az, hogy most már külföldre is könnyebb igazolni, az én időmben ez még nehezebb volt, mert ahogy fogalmaztak, nem voltunk rajta a futballtérképen. Most ez már nem így van. Remek példa rá, hogy a Liverpool leigazolta a Puskás Akadémia kapusát, Pécsi Ármint. Több ilyen kellene, és ez nyilván a klubok felelőssége is, hogy kineveljenek ilyen játékosokat. Egy 12 csapatos bajnokságban, ahol a többség a kiesés ellen küzd, nem biztos, hogy mindig van arra lehetőség, hogy egy-egy fiatalt bedobjanak és kipróbáljanak az edzők, mert nagyon kiélezett a verseny. Én ezt is megértem, de azt gondolom, hogy ilyen remek lehetőségek még soha nem voltak a magyar futballban. Elképesztő, hogy milyen összegekkel gazdálkodhatnak a klubok, de ha ebből nem tudnak kinevelni tehetségeket, akkor ott nagy baj van szerintem” – tette hozzá Rudolf.

A Liverpool által szerződtetett Pécsi Ármin remek példa az utánpótlás-nevelés fontosságára

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztõség

A Debrecen egykori csatára szerint Tóth Alex példája is jól mutatja, hogy érdemes a tehetséges fiatalokat a mély vízbe dobni, és lehetőséget adni nekik az NB I-ben, ezért örömmel fogadja az MLSZ fiatalokra vonatkozó ösztönzőrendszerét.