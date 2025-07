Az Arsenal csapatában 2020 és 2025 között szereplő Thomas Partey-t 2022-ben tartóztatták le londoni otthonában. Az 53-szoros ghánai válogatott focista az alapos gyanú szerint több nő ellen is nemi erőszakot követhetett el.

Nemi erőszakkal vádolják Thomas Parteyt

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Partey a nyomozás ideje alatt végig játszhatott az észak-londoni csapatban.

Tudtak a nemi erőszakról

A londoni Metropolitan Police közleménye szerint a 32 éves futballista három nővel kapcsolatban követett el erőszakot 2021 és 2022 között. Angliában a nemi erőszak 4-től 15 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, míg a szexuális zaklatás akár tíz év börtönbüntetést is vonhat maga után, az eset súlyosságától függően.

Az ügy már önmagában is rendkívül gusztustulan, most azonban sikerült ezt is fokozni. Brit lapok, köztük a The Telegraph ugyanis kiderítették, hogy mind az Arseanl, mind pedig az Angol Futballszövetség (FA) már tíz hónappal azelőtt tudtak Thomas Partey nemi erőszak ügyéről, hogy az egész botrány kirobbant volna a focista letartóztatásával.

Az észak-londoni klub csak azt követően vált meg Partey-tól, hogy június 30-án lejárt a szerződése, július elején pedig vádat emeltek ellene. Az eljárás miatt rengeteg támadást kapott klub.

Az FA szerepe pedig azért kínos, mert a szövetségnek külön, írásban lefektetett stratégiája van a nők és a gyerekek védelmére, amit a jelek szerint nem igazán tartottak be. Az Arsenalnál lehet, hogy úgy gondolták, hogy nem szeretnének úgy járni, mint a két manchesteri sztárcsapat. A United szinte azonnal felfüggesztette, majd kizárta a csapatból a családon belüli erőszakkal vádolt Mason Greenwoodot, majd a bíróság ártatlannak találta a focistát. A City pedig Benjamin Mendyvel járt hasonlóan, aki miután felmentették a nemi erőszak vádja alól azonnal munkajogi pert indított a klub ellen, amit meg is nyert.