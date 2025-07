Gyakori pillanat az Eb-n: egy kihagyott büntető, ezúttal Chloe Kelly nevéhez fűződik Fotó: DOMENICO CIPPITELLI / NurPhoto

A BBC utánajárt a történteknek, és a büntetők okozta extra nyomás kapcsán megállapították a kutatók, hogy közrejátszhat a negatív rekordban az, hogy az elmúlt években – főleg Angliában az Eb-győzelem óta – robbanásszerűen megnőtt az érdeklődés a női futball iránt, és a női játékosok egyelőre lehet, nem tudnak megbirkózni ezzel a plusz teherrel. Ugyanakkor a cikk hangsúlyozza, a nagyobb figyelem még több pénzt is jelent például a szponzorok oldaláról, tehát ebből a játékosokat is lehetne fejleszteni fizikailag és mentálisan. De a másik oldalt is meg kell említeni, a kapusokat. Manapság rengeteg adat áll rendelkezésre, amik megmutatják, melyik játékos hogyan és hova szokta a büntetőket rúgni. A kapusoknak így könnyebb a felkészülés, és ennek a kicsúcsosodását látjuk a tornán.

A cikk vége viszont árulkodó. Geir Jordet, a Norvég Sporttudományi Iskola futball- és pszichológiaprofesszora szerint ezek a szempontok közrejátszhattak a nagyon alacsony számban, de könnyen lehet, hogy az egész egy lutri, és mondjuk 20-25 rúgás múlva kiegyenlítődik.

Ebben reménykednek az angolok

A vasárnap meccsre az angolok egy nappal többet pihenve érkeznek, miután a Háromoroszlánosok kedden jutottak be a fináléba. Érdekes statisztika, hogy az elmúlt 12 női vagy férfi Eb-n és vb-n egy kivételével (2017-es női Eb) mindig az a csapat nyert, amelyik hamarabb jutott be a döntőbe. A két nemzet egyébként jól ismeri egymást, 2025-ben már kétszer találkozott egymással a Nemzetek Ligájában – amit végül a spanyolok nyertek meg.

Az angolok talizmánja lehet az a Chloe Kelly, aki a negyeddöntőben és az elődöntőben is a győztes gólt szerezte, ráadásul a 2022-es Eb-döntőt is ő nyerte meg a hosszabbításban szereztt góljával. Kelly tette pedig különösen nagy bravúr, mert a tornán idáig mindig csereként állt be.

A középpályásnak és az angol női labdarúgásnak is fantasztikus idénye van: a BL-döntőben nagy meglepetésre az Arsenal legyőzte a Barcelonát, amely először nyerte meg a legrangosabb európai kupát. Az ottani fergeteges ünneplésnél csak a válogatott sikere lenne nagyobb.