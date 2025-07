A labdarúgás – Magyarországon – hagyományosan a férfiak terepe, de ez világszerte már nem mindenhol ennyire egyértelmű. Arról már korábban írtunk, miért lehet ennyire érdektelen idehaza a női labdarúgás, de most arról szól ez a cikk, hogy miért lehet érdemes mégis figyelni az eseményeket. A női foci-Eb tehát szerda este elkezdődött, Kulcsár Katalin játékvezetése mellett Izland 1-0-ra kikapott a finnektől. Később bemutatkoztak a hazaiak is, Svájc azonban 2-1-re kikapott Norvégiától.

Alisha Lehmann nem lépett pályára a női foci-Eb nyitányán

Fotó: MIGUEL MEDINA / AFP

Magyar szereplő, egy nagy kérdést máris megválaszoltak a női foci-Eb-n

Kulcsár Katalin személyében az Európa-bajnokság magyar szereplővel (is) kezdődött, hiszen ő vezethette a nyitómeccset, de az egyik segítője és a videóbíró is magyar volt. Kulcsár Katalinnak volt dolga is bőven, ugyanis kiállított egy izlandi focistát, de komolyabb hibája nem volt a meccsen. Jóval többen voltak kíváncsiak a második meccsre amin a házigazda Svájc Norvégia ellen mutatkozott be. Bázelben teljesen megtelt a stadion az esti meccsre, ami egy rövid megnyitóval vette kezdetét. Azok azonban, akik a svájciak és az egyetemes női labdarúgás egyik, ha nem a legismertebb női játékosára voltak kíváncsiak azoknak csalódniuk kellett, hiszen Alisha Lehmann nem került be a svájciak kezdőjébe.

Kulcsár Katalin képviseli a magyar színeket az Eb-n

Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

Alisha Lehmann szereplése külön fejezetet érdemel

Alisha Lehmann elképesztő számokat produkál: 16,7 millió Instagram- és 12 millió TikTok-követője van, ezzel megelőzi Roger Federert, Svájc valaha volt legnagyobb sportolóját (12,8 millió). A posztjai gyakran bikinis képek, divatfotók, sminkreklámok, amik sokszor el sem árulják, hogy profi futballistáról van szó. A legnépszerűbb bejegyzésein nincs labda, nincs meccs, nincs stadion – van viszont kifogástalan frizura, tökéletes szögből fotózott outfit és egy világszintű márkaépítés minden eszköze.

A Juventus játékosaként Lehmann idén mindössze 222 percet futballozott, az elérhető játékidő kevesebb mint 14 százalékát. A válogatottnál is hasonló volt a helyzete: Pia Sundhage kapitány többször kihagyta őt a keretből, vagy csereként számított rá. A döntés tehát közel sem volt egyértelmű, de végül bekerült a keretbe. A döntés egy sportági trendet erősít: ma már nemcsak a teljesítmény számít, hanem az, kit ismernek fel az emberek a képernyőn. A vita nem róla szól, hanem a nézőkről, akiknek a többsége mindenképpen látni szerette volna Lehmannt az Európa-bajnokságon.