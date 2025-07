A női futball egyre jelentősebb szerepet tölt be Európa-szerte, olyannyira, hogy Aleksander Ceferin, a kontinens futballszövetségének (UEFA) elnöke a közelmúltban jelezte, az UEFA a különböző bevételekből és saját tartalékaiból kész egymilliárd eurót befektetni a női labdarúgásba.

Kulcsár Katalin vezeti a női futball-Eb nyitómeccsét

Fotó: GABRIEL BOUYS / POOL

Kiegyenlítődtek az erőviszonyok a női futballban

Mindettől függetlenül korábban is egyre nagyobb mértékben fejlődött a szakág, amelynek következtében az erőviszonyok is kiegyenlítődtek. A mostani Eb előtt a csúcstartó, nyolcszoros aranyérmes Németország mellett a 2023-ban világbajnok Spanyolország és a címvédő Anglia is esélyes a végső győzelemre, továbbá az előző kontinenstorna két elődöntőse, Franciaország és Svédország is beleszólhat a végjátékba - írja az MTI.

Az UEFA végrehajtó bizottsága 2023 áprilisában nevezte meg házigazdának az alpesi országot, amely a francia, a lengyel, valamint a dán-finn-norvég-svéd közös pályázatot előzte meg. A tizenhat csapatos kontinenstorna mérkőzéseit nyolc helyszínen - Bázel, Bern, Genf, Luzern, Sion, St. Gallen, Thun és Zürich - rendezik meg, a 31 mérkőzésre összesen hétszázezer jegyet bocsátottak áruba.

A magyar válogatott ezúttal sem jutott ki a tornára, de így is lesznek magyar résztvevők, mivel Kulcsár Katalin tagja a tizenhárom fős játékvezetői, míg Vad Anita a huszonhat fős asszisztensi keretnek, Bognár Tamás pedig videobíróként tevékenykedik majd.

Ráadásul mindhárman rögtön kiemelt feladatot kaptak, ugyanis valamennyien bíráskodnak a szerdai nyitómérkőzésen, az Izland-Finnország összecsapáson (a torna hivatalos nyitómecsének a Svájc-Norvégia találkozót tekintik).

A svájciak legismertebb játékosa, Alisha Lehmann is ott lehet a hivatalos nyitómeccsen

Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

A csoportmeccseket követően a négy négycsapatos csoportból az első két-két helyezett jut a negyeddöntőbe. A finálét július 27-én, a bázeli St. Jakob Parkban rendezik.

A női Európa-bajnokság csoportbeosztása:

A csoport: Finnország, Izland, Norvégia, Svájc

B csoport: Belgium, Olaszország, Portugália, Spanyolország

C csoport: Dánia, Lengyelország, Németország, Svédország

D csoport: Anglia, Franciaország, Hollandia, Wales