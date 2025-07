A felvételen az ifjú menedzser – aki tavaly nyáron, mindössze 31 évesen vette át a Brighton irányítását, ezzel pedig a Premier League történetének legfiatalabb menedzsere lett – látványos dekázásokat és trükköket mutatott be a labdával.

Varázsolt a fiatal Premier League-edző

Az egyik játékos nevetve szólt oda a kamerát kezelő sajtósnak:

Ez tényleg minőségi tartalom!

A kommentelők gyorsan felkapták a TikTok videót, sokan azzal viccelődtek, hogy Fabian Hürzeler fiatalabb néhány játékosnál is.

„Virgil [van Dijk] és [Harry] Maguire is idősebb nála” – állt az egyik hozzászólásban. Egy másik kommentáló hozzátette: „Ne feledjétek, fiatalabb, mint néhány játékosunk!” Olyan is akadt, aki így reagált: „A többi menedzser nem fiatalabb James Milnernél.”

Összességében a közönség imádta, ahogy Hürzeler nem csupán a taktikai utasítások terén, hanem a pályán is példát mutat a játékosainak. Sokak véleménye szerint a Brighton ezzel a lendülettel és fiatalos szellemiséggel remekül hangol a közelgő szezonra.

Fabian Hürzeler tehát nemcsak a kispadról, hanem a pályán is meg tudja mutatni: érti és szereti a futballt. Vajon a most látott trükkökből jut majd a meccseken is? A Brighton szurkolói mindenesetre már most egyre lelkesebbek.