A Francia Labdarúgó Szövetség szerdán hatályon kívül helyezte a francia élvonalban szereplő Olympique Lyon kizárását, így a Ligue 1 hétszeres bajnoka a következő idényt is az első osztályban kezdeti meg. Ez a döntés pedig komoly hatással volt a Premier League-be szereplő Crystal Palace együttesére.

A Premier League-ben szereplő Crystal Palace első jelentős trófeáját nyerte idén 120 éves fennállása során

Fotó: GLYN KIRK / AFP

Európa-liga helyett Konferencia-liga a Premier League-csapatnak

Az UEFA pénteken közölte, hogy az angol FA Kupa győztese és a francia bajnokságban hatodik Olympique Lyon közül az utóbbi indulását engedélyezi az Európa-ligában, míg a londoniak a Konferencia-ligában szerepelhetnek. A UEFA pénzügyi ellenőrző testülete ugyanis arra a következtetésre jutott, hogy az egyesületetek megsértették a többklubos tulajdonosi kritériumokat.

A határozatra azért volt szükség, mert a The Eagle Football Group a többségi tulajdonosa a Lyonnak, míg annak elnöke, John Textor a londoni együttesben is részesedéssel rendelkezik. Mivel a Lyon és a Crystal Palace is kvalifikálta magát az Európa-ligába, a francia klub tarthatta meg a helyét, mert a saját bajnokságában előrébb végzett, mint az angol együttes, amelyik a Premier League-ben a 12. helyen zárt. A Palace még fellebbezhet a döntés ellen a nemzetközi Sportdöntőbíróságnál, de ha az UEFA döntése érvényben marad, a szabályok értelmében a Nottingham Forest indulhat az Európa-ligában, amennyiben teljesíti a feltételeket.