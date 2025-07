Luis Enrique neve minden futballrajongónak ismerősen cseng: játékosként megfordult a Real Madrid és a Barcelona csapatában is, ám igazán edzőként vált legendává. A Barcelonával triplázott – bajnokságot, kupát és Bajnokok Ligáját is nyert egy szezonban –, most pedig a PSG-t építette újjá egy nehéz, átmeneti időszak után.

Luis Enrique a Barcában Messivel és Neymarral triplázott, most a PSG-nél épphogy nélkülük nyerhet akár négy trófeát is

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

A Marca kiemeli, hogy Enrique nemcsak menedzselte a sztárokat, hanem egy teljesen új játékfilozófiát vezetett be, amely végre igazi csapattá formálta a párizsi együttest.

A spanyol lap így fogalmazott:

Az idei Aranylabda Luis Enrique. Nem Lamine, nem Dembélé, nem Vitinha. Az igazi sztár Luis Enrique, aki megalkotta a tökéletes futballgépezetet.

Francia szakportálok is egyetértenek abban, hogy a PSG hosszú évek óta először néz ki valóban egységes, koherens, nagy európai csapatnak – nem csupán egy sztárokkal telepakolt gálacsapatnak.

Öt trófea is összejöhet

A PSG Luis Enrique vezetésével idén négy serleget is begyűjtött: a francia bajnoki cím, a Francia Kupa és a Szuperkupa már a vitrinben van. Ráadásul történetük során először a Bajnokok Ligáját is megnyerték a párizsiak, amivel teljesült a katari tulajdonosok évtizedes álma. A következő nagy cél a klubvilágbajnoki arany lehet - a vasárnapi döntőben a Chelsea lesz az ellenfél -, amely ötödik trófeaként teheti fel a koronát erre a történelmi szezonra.

4-0 a Real elleni vb-elődöntőben, 5-0 az Inter elleni BL-döntőben - a PSG valóban bombaformában száguld

Fotó: SELCUK ACAR / ANADOLU

A Marca szerint ha mind az öt trófeát sikerül behúzni, az edzői szempontból felérne egy Aranylabdával, hiszen egy tréner számára ez a maximum, amit egy idényben el lehet érni.

Mitől ennyire jó a PSG?

Luis Enrique legnagyobb erőssége a keret átalakítása és az egység megteremtése volt. Bár a klub már egy éve elveszítette Kylian Mbappét, sikerült olyan karakteres játékosokat szerződtetni, akik nemcsak egyénileg erősek, hanem illenek is az új, presszingalapú játékhoz. Emellett Enrique bátran nyúlt fiatal tehetségekhez is, akik korábban periférián voltak.

A Marca szavaival élve: Luis Enrique valóban „tökéletes futballgépezetet” rakott össze. Nem csoda, hogy a futballvilág legnagyobb egyéni elismerését is neki adná szíve szerint, még ha hivatalosan erre nincs is lehetőség.