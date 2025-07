2023 augusztusában került be először a Real Madrid felnőtt keretbe Carlo Ancelotti irányítása alatt, november 26-án pedig egy Cádiz ellen 3-0-ra megnyert meccsen be is mutatkozott a La Ligában. A Real Madrid azonban az utóbbi évek egyik legeredményesebb csapata, melyben olyan sztárok futballoznak mint Vinícius Júnior, Rodrygo vagy Kylian Mbappé, tehát közel sem olyan egyszerű odakerülni a tűz közelébe.

Gonzalo García februárban lőtte első gólját a Real Madridban

Fotó: Guillermo Martinez/NurPhoto via AFP

Gonzalo García 2025 februárjában szerezte meg az első gólját a Real Madridban, amikor csereként beállva a 93. percben lőtt győztes gólt a Leganés ellen, ami továbbjutást ért a Király-kupában.

Mbappé betegsége kellett a szárnyalásához

A 21 éves támadónak remek szezonja volt a Real Madrid Castillában, 36 meccsen 25 gólt lőtt és négy gólpasszt adott, ennek ellenére a La Ligában csak 53 percnyi játéklehetőséget kapott Carlo Ancelottitól. Ahhoz, hogy változás álljon be a játékperceibe, ahhoz az új edző, Xabi Alonso kellett, aki sokkal jobban bízik a fiatalokban, na és persze az aranycipős Kylian Mbappé betegsége is kapóra jött neki.

A világbajnok francia támadó ugyanis nem léphetett pályára a klubvilágbajnokság első fordulójában a szaúdi a-Hilal elleni meccsen, ugyanis akut gyomor- és bélhurut miatt kórházba szállították. A spanyol Marca szerint Mbappé 5 kilogrammot veszített a testsúlyából a gyomorvírus-fertőzés következtében, így nem léphetett pálya a mexikói Pachuca, valamint az osztrák Salzburg elleni meccsen sem. A Juventus elleni nyolcaddöntőben és a Dortmund elleni negyeddöntőben Mbappé már bevethető volt – utóbbi meccsen káprázatos gólt ollózott –, azonban Gonzalo García olyan remek teljesítménnyel rukkolt elő a klubvilágbajnokságon, hogy nem volt értelme erőltetni Mbappé játékát.

Mbappé káprázatos gólt ollózott a Dortmund ellen

Fotó: Charly Triballeau/AFP

A 21 éves spanyol támadó az al-Hilal elleni meccsen még csak egy „könnyű” gólt lőtt Rodrygo tökéletes tálalása után, a Pachuca elleni találkozón a török Arda Gülernek adott egy káprázatos gólpasszt, majd a Salzburg elleni utolsó csoportmeccsen egy pimasz nyeséssel mattolta az osztrák csapat kapusát.