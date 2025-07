Az Origón is beszámoltunk arról korábban, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) által kidolgozott, és az úgynevezett elit utánpótlás akadémiával rendelkező klubok – Diósgyőri VTK, Debreceni LA, ETO FC Győr, Puskás Akadémia FC, Ferencvárosi TC, Budapest Honvéd FC, Illés Akadémia Szombathely, MTK Budapest, Kisvárda FC, Vasas Kubala Akadémia – számára kötelezővé is tett „öt magyaros” szabály ellen a magyar bajnok, Ferencváros kelt ki a leghangosabban, elhibázott döntésnek nevezve a szövetség lépését. Az „ötmagyaros” ajánlás lényege, hogy a kluboknak szánt pénzügyi támogatás jelentős részét ahhoz köti, hogy csapatonként átlagban öt magyar labdarúgó legyen végig a pályán az NB I-es mérkőzéseken, ebből egy főnek U21-es játékosnak kell lennie. Ezzel kapcsolatban legutóbb a Fradi vezetőedzője, Robbie Keane is elmondta a véleményét.

Robbie Keane határozott véleményt fogalmazott meg

Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség

Robbie Keane a Fradi Zóna adásában szólalt meg

„A legfontosabb az akadémia. Az akadémia miatt emelkedik ki Tóth Alex és jön fel Madi (Madarász Ádám – a szerk.) is. Az egyetlen félelmem ezzel az egész helyzettel kapcsolatban, hogy úgy érződik, mindenki ellenünk van. Ezt egy kicsit éreztük a múlt szezonban is. Bármilyen helyzettel megbirkózom, ilyen a mentalitásom, nem gond. De ha kijön egy ilyen szabály, akkor egy szabály vonatkozzon mindenkire. Nekünk van akadémiánk, az Újpestnek például nincsen. Mi sokkal erősebbek vagyunk az olyan játékosok által, mint Alex. De ha az Újpest vagy más nem tartja be a szabályokat, akkor annak legyenek következményei. Egy szabály vonatkozzon mindenkire és ennyi. Egy tiszta, egyértelmű szabály. Ilyen egy ligában sem szabadna előforduljon, nem történhetne meg a Premier League-ben például, főleg nem a bajnokság kezdete előtt egy-két nappal. Ez az egy fenntartásom. Nem igazán tudják, mit csináljanak. Ha tudnák, akkor az kiderült volna hat héttel korábban, tisztán.”