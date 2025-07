Mióta Cristiano Ronaldo és az Al-Nasszr csapata megérkezett az ausztriai Saalfeldenbe, valóságos tömeghisztéria alakult kis az osztrák kisvárosban. Ronaldo jelenléte miatt szurkolók százai csüngenek a Brandlhof nevű szállodában és annak környékén.

Ronaldo miatt tömeghisztéria van Saalfeldenben

Fotó: Franz Neumayr/APA/AFP

Az edzésekre érkezéskor és távozáskor, valamint a szálloda halljában időnként elképesztő jelenetek játszódnak le. Az osztrák Kronen Zeitung arról számolt be, hogy a minap Sadio Mané kénytelen volt fékezni a fekete Mercedes furgonjával, mert a sikoltozó szurkolók a szakadó esőben is megrohanták a csapatot az edzőpályára vezető út felé.

Ronaldo rendőrt akart hívni a gyerekekre

Azonban vannak ennél is elvetemültebb rajongók. Vannak családok, akik a gyerekeikkel együtt bejelentkeztek a Brandlhofba, csak hogy lássák Cristiano Ronaldót. A gyerekek állítólag a folyosón odaosontak az ötszörös aranylabdás sztárjátékos ajtaja elé és még dörömböltek is rajta. A helyszíni beszámolók szerint Ronaldót annyira felidegesítették, hogy a portugál sztár még azzal is fenyegetőzött, hogy rájuk hívja a rendőrséget.

Az nem lehet, hogy több ezer eurót költünk itt, és esélyünk sincs fotót vagy autogramot szerezni”

– panaszkodott a Kronen Zeitungnak egy vorarlbergi család.

Vasárnap délután aztán sokak számára happy enddel ért véget a történet, ugyanis Ronaldo közös képeket készített a rajongóival, számos autogramot kiosztott, képek, focilabdák és mezek mellett még rendszámtáblákat és alsóneműket is aláírt.

A szálloda személyzete és a biztonsági csapat késő éjszakába nyúlóan dolgozik, hogy kordában tartsa a szállodában uralkodó helyzetet. Könnyen lehet, hogy alábecsülték azt a hatást, amit Cristiano Ronaldo vált ki a rajongóiból.

Erre nem igazán tudok válaszolni. De ha jövőre visszatérnek, mindent teljesen másképp kellene csinálnunk”

– mondta Alexander Strobl, a szálloda tulajdonosa.

Ronaldo az Al-Nasszr edzésén az ausztriai edzőtáborban

Fotó: Franz Neumayr/APA/AFP

„Sokan úgy vélik, hogy csak azért, mert bejelentkeztek ide, jogosultak egy autogramra vagy egy fotóra Cristiano Ronaldóval. De ez nem így van. A klub egyszerűen lefoglalhatott volna egy egész emeletet a szállodában, de ez soha nem volt opció számukra” – árulta el a szálloda tulajdonosa.