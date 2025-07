Az előző szezonban tovább íródott a Wrexham hollywoodi sztorija, ugyanis az amerikai színészpáros, Ryan Reynolds és Rob McElhenney tulajdonában lévő csapat kiharcolta az angol másodosztályban való szereplést, mi több sorozatban harmadszor ünnepelhetett feljutást.

Ryan Reynolds és Rob McElhenney csodacsapatot csinált a Wrexhamből

Ryan Reynolds csapata klubrekordért igazol az olasz bajnokságból

A walesi klub a szezon végén nyolc játékost elengedett, többet között a korábbi Premier League-csatárt, Steven Fletchert, míg a közönségkedvenc Paul Mullin kölcsönbe került a harmadosztályban szereplő Wigan Athletichez. Az erősítések terén viszont a nyári átigazolási időszak eddig meglehetősen csendes volt a csapat számára, csupán a Liverpool korábbi kapusa, Danny Ward és a Plymouth csatára, Ryan Hardie érkezett, annak ellenére, hogy az együttest olyan tapasztalt korábbi angol válogatott futballistákkal is híre hozták, mint Jamie Vardy, vagy Aaron Cresswell.

A Leicester City és a West Ham United korábbi sztárja ugyan csak pletyka szinten merült fel, de sajtóhírek szerint a Wrexham most megállapodott egy Serie A-s tapasztalattal rendelkező védővel. Gianluca Di Marzio olasz újságíró arról számolt be, hogy a Wrexham mindenben megállapodott az Empoli új-zélandi válogatott játékosával, Liberato Cacacével, akiért több mint 2,5 millió eurót fizetnek, ami klubrekord. Az eddigi csúcsot Sam Smith tartotta, akiért idén januárban 2,4 millió eurót fizettek a Readingnek.

Liberato Cacace (b) közel áll ahhoz az angol másodosztályú Wrexhamhez igazoljon

A 24 éves balhátvéd az Island Bay Unitednél kezdte pályafutását, majd megfordult a Wellington Phoenix és a belga Sint-Truidense csapatánál is. Cacace iránt 2021-ben a Juventus is érdeklődött, de végül egy évvel később az ugyancsak olasz élvonalban szereplő Empolihoz szerződött.

A 16-szoros új-zélandi válogatott az előző idényben 39 meccsen lépett pályára, ezeken 2 gólt és öt gólpasszt jegyzett. Összesen 86 olasz bajnokin szerepelt.

