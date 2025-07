Bár a Linzben jó néhány török drukker előtt játszott meccsen a Cagliari szerezte meg a vezetést, a Galatasaray fordított, és ebben Sallai Roland főszerepet játszott. A magyar válogatott szélsője a 20. percben egy bal oldali beadást mintegy tíz méterről egyből bevágott az olasz kapuba, az 58. percben pedig szabadrúgásból ő ívelte be a labdát a középre, amit aztán Arda Ünyay befejelt, beállítva a 3-1-es végeredményt. Sallai végig nagy kedvvel játszott, és feldobhatta, hogy Okan Buruk vezetőedző most nem a védősorban számított rá, miként a bajnokságban többször is.

Sallai Roland több poszton is bevethető a Galatasaray csapaában Fotó: Yagiz Gurtug/Middle East Images

Sallai Roland: Nagyon örülök, hogy itt lehetek

De Sallai a lefújás után megjegyezte, ezzel sincs problémája.

– Nagyon örülök, hogy itt lehetek, már nyertem egy bajnokságot, és jövőben még sok mindent szeretnék elérni a csapattal. Több poszton bevethető vagyok, és ahogy már sokszor mondtam, rugalmas játékos vagyok. Jobban szeretek előrébb játszani a pályán, ám bárhol is játszom, mindig a csapatomért játszom. És mindig tiszteletben tartom az edzőm döntéseit. Amikor a pályára küld, akkor pedig mindent megteszek a csapatomért – szúrta ki Sallai Roland nyilatkozatát a Magyar Nemzet.

Sallai Roland gólpassza:

Sallai'nin adrese teslim ortası, Arda Ünyay'ın harika yükselişi

Okan Buruk számít Sallai Rolandra?

Még tavasszal a török médiában nagy megdöbbenést okozott, amikor Okan Buruk arról beszélt, ha megfelelő ajánlat érkezik Sallaiért, akkor nem ragaszkodik a maradásáért. S felvetődött, hogy a szélső visszatérhet a Bundesligába. A Galatánál nagy a játékosmozgás, a török szurkolók kritikusak, és a magas fizetésű Sallai eladásával a klub takarékoskodhatna. A Tv100.com megjegyezte, hogy a 2028-ig szóló szerződéssel rendelkező, a Bundesligában hat szezont lehúzott Sallai átigazolásánál gondot okozna az évi 2,5 millió eurós fizetése, mert ezt csak kevés olyan német csapat tudná biztosítani neki, amely szívesen alkalmazná.

Azt persze mondani sem kell, hogy a szerdai meccs után a Galatasaray szurkolói elégedettek Sallai Rolanddal.

A Galatasaray–Cagliari találkozó összefoglalója: