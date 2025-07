Ahogy arról már az Origón is beszámoltunk, már javában készül a Liverpool labdarúgócsapata a szombati, AC Milan elleni felkészülési mérkőzésre Hongkongban. Az angol bajnokság címvédőjénél mind a három magyar játékos nevezve lett, és Szoboszlai Dominikék már meg is érkeztek a helyszínre, és az első edzéseken is túl vannak.

Szoboszlai Dominik Szalah-val közösen edzett

Fotó: Liverpool FC

Szoboszlai Dominik láthatóan élvezte a közös munkát

A fenti fotó alapján elmondható, hogy Szoboszlai nem volt éppen rosszkedvű, hogy Szalah munkáját kellett az edzésen segíteni.

A Liverpoolra visszatérve a csapat július 26-án, szombaton 13.30-kor az AC Milan ellen lép pályára Hongkongban, majd 30-án a Jokohama lesz az ellenfél Japánban, augusztus 4-én pedig az Athletic Bilbao ellen zárja az együttes a felkészülést.