A Liverpool vasárnap kezdi meg hivatalosan is a felkészülést az új szezonra, amikor is a Championshipben szereplő Preston North End vendégeként lép pályára. A mérkőzés biztosan emlékezetes hangulatú lesz, hiszen ez lesz az első alkalom, hogy a csapat pályára lép a nemrég elhunyt Diogo Jota nélkül. A klub a Liverpool Echo értesülései szerint több formában is tisztelegni fog a portugál támadó emléke előtt.

Szoboszlai képesnek tartja Slot a gólerős játékra, persze, nem véletlenül

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Kísérletezés Szoboszlaival

A Liverpool új vezetőedzője, Arne Slot a jelek szerint új szerepkörben is kipróbálná Szoboszlai Dominikot.

A magyar válogatott játékos korábban már játszott támadóként, és mivel Darwin Núnez szereplése kérdéses, ráadásul a csatár jó eséllyel távozni is fog, Slot a középcsatár poszton adhat lehetőséget Szoboszlainak.

A 24 éves játékos rugalmassága és technikai képességei alapján logikus választás lehet egy kísérleti felállásban, különösen Florian Wirtz érkezése után, aki az egyik legnagyobb nyári szerzeményként robbanhat be idén az Anfielden.

Kerkez is bemutatkozhat

A kapuban nagy eséllyel a frissen igazolt Giorgi Mamardashvili debütálhat, aki hosszabb távon Alisson Becker utódja lehet.

A védelemben Conor Bradley, Virgil van Dijk, Joe Gomez és a szintén új érkező Milos Kerkez juthatnak szóhoz. A csapat magyar szerzeménye hosszabb távon Andy Robertson helyébe léphet.

A középpályán Alexis Mac Allister és Ryan Gravenberch párosa folytathatja a tavalyi szezonban kialakított, jól működő összhangját. Gravenberch különösen sokat fejlődött az elmúlt idényben, és Slot is kíváncsi lehet arra, mennyire sikerül formában tartania magát a nyári szünet után.

Szupersztárok támogathatják hátulról Szoboszlait

A támadó középpályás sorban Mohamed Szalah, Florian Wirtz és Cody Gakpo trió rohamozhat. Utóbbi játékos 18 góllal zárta az előző szezont, míg Szalah továbbra is a támadószekció oszlopa marad. Wirtz szerepeltetése minden bizonnyal izgatott várakozással tölti el a szurkolókat, hiszen a fiatal német játékmestertől sokat várnak az új idényben.

A Preston elleni várható kezdő a Liverpool Echo szerint

Szoboszlai nemcsak a magyar szurkolók számára lehet figyelemre méltó szereplője ennek az összecsapásnak.

A Liverpool új csapatépítési stratégiájában ő lehet az egyik kulcselem, akit nem csupán középpályásként, hanem akár gólerős támadóként is bevethetnek.

Ha Slot valóban csatárként küldi pályára a magyar játékost, az fontos jelzés lehet az idényre vonatkozó tervekkel kapcsolatban.