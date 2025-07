Szoboszlai Dominik a 20-szoros angol bajnok csapat egyik meghatározó játékosává nőtte ki magát Liverpoolban, a statisztikái mellett erre olyan korábbi nagyságok is felhívták a figyelmet, mint a klub legendája, Steven Gerrard. A Bajnokok Ligája-győztes ikon egészen konkrétan a magyar középpályás nevét vágta rá rögtön a TNT Sports Football TikTok videójában arra a kérdésre válaszolva, hogy melyik Liverpool-játékosban látja leginkább önmagát. Ennél nagyobb dicséretet azért nehezen lehetne összehozni Szoboszlai teljesítménye kapcsán a Vörösöknél.

Szoboszlai Dominik hatalmas sztár lett Liverpoolban két év alatt

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Szoboszlai Dominik kiváló szezont futott Liverpoolban

Az alapemberré vált futballista a Liverpool Facebook-oldalán is sokszor szerepel, azonban július 2-án, szerda délután egymás után három poszt is csak és kizárólag vele foglalkozott, amire eddig nem nagyon volt példa. Kezdődött egy olyan megosztott képpel, amelyen felül Szoboszlai még az első napján szerepelt (a szerződése aláírásakor) a klubnál, alul pedig a bajnoki cím ünneplése közben. Majd folytatódott egy olyan poszttal, amelyen a 24 éves focista a Premier League trófeájával látható ünneplés közben, végül készült egy harmadik tartalom is, amelyen a Liverpool kiemelte, Szoboszlai történelmet írt azzal, hogy az első magyar lett, aki megnyerte az angol bajnokságot.