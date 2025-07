A fotókon Szoboszlai Dominik az edzőteremben látható, ahol elszántan és jókedvűen dolgozik csapattársai társaságában, többek között a capat legendájával, Mohamed Szalahval együtt.

Szoboszlai Dominikék ezúttal nem a pályán edzettek

Fotó: PETER PARKS / AFP

Szoboszlai Dominik erőnlétére eddig sem volt panasz

A magyar középpályás fizikai felkészültsége és hozzáállása példaértékű, a felvételeken jól látható, hogy nem csupán a pályán, de az edzőteremben is mindent belead – a Liverpool szakmai stábja is emiatt tartja őt a csapat egyik motorjának.

Edzőtermi munka

- írta a fotók mellé a Liverpool a Facebook-oldalán.

Nem csoda, hogy pillanatok alatt lájkok százai érkeztek a posztra, a női drukkerek különösen imádják a képeket.

A Liverpool edzőtáborának első programjai között egy különleges, japán tradíciókra épülő meditációs edzés is szerepelt Tokió egyik nevezetes templomában, az Ekoinban. A helyi szerzetesek vezették be a játékosokat a meditáció világába, ezzel is segítve a csapat fókuszát és mentális felkészültségét.

A tokiói edzőtábor kiemelten fontos lépcső Arne Slot vezetőedző új szezonra való felkészülési programjában. A csapat – a kemény kondi- és labdás edzések mellett – barátságos mérkőzéseken is pályára Ázsia legnagyobb futballvárosaiban, például a hongkongi AC Milan elleni találkozó után, amelyen Szoboszlai parádés gólt lőtt, Japánban, a Yokohama F. Marinos lesz az ellenfél (szerda, 12.30).