Az AC Milan elleni vereséget követően a Jokohama elleni volt a Liverpool második ázsiai edzőmeccse. A Liverpool edzője, Arne Slot a kezdőbe jelölte Szoboszlai Dominik mellett Kerkez Milost is, és először volt ott a pályán az új csatár Hugo Ekitike is.

Szoboszlai Dominik újra kezdő volt

Nem Szoboszlai Dominik volt a meccs hőse

Szoboszlai Dominik nem nyújtott emlékezetes teljesítményt, de több szurkolói oldalon is téma a magyar válogatott csapatkapitánya. Florian Wirtz érkezésével egyre több helyen arról olvasni, hogy a szurkolók a magyar focistát hagynák ki a kezdőből a németért cserébe, de egyelőre ez látszólag nem érdekli Slotot, aki bízik Szoboszlaiban.

A szurkolók közül többen is arról írtak, hogy a magyar játékos az előszezonban nyújtott teljesítményével folyamatosan bizonyítja, miért lenne ostobaság őt kihagyni, főleg azután, hogy a bajnokcsapat alapembere volt. Szoboszlai ismét megmutatta, hogy képes mélyebb szerepkörben is jól teljesíteni és bontani az ellenfél védekezését és persze a letámadásban ezúttal is kiemelkedő volt. Az is Szoboszlai mellett szól, hogy Alexis Mac Allister és Ryan Gravenberch sem annyira hatékony egyszerre védekezésben és támadásban is, mint Szoboszlai.

Visszatérve a Jokohama elleni meccsre, a szurkoló kiemelik, hogy a pálya talaja miatt sem tündökölhetett a Liverpool, ennek ellenére emlékezetes lehet a nem hivatalos bemutatkozás Hugo Ekitike számára, aki jól beilleszkedett a csapatba, az összjátékba, és sarokkal majdnem gólt is szerzett.

A Liverpool Echo a szokásoknak megfelelően osztályozta a játékosokat. Kerkez és Szoboszlai is 6-ost kapott. Előbbivel kapcsolatban azt emelték ki, hogy idő kell még, mire Virgi van Dijk mellett megfelelően be tud illeszkedni, míg Szoboszlai kapcsán egy elpuskázott helyzetet emeltek ki.

Wirtz megszerezte első gólját a csapatban

A meccs legjobbjának Florian Wirtz-et látták, aki többször is elkápráztatta a japán közönséget, állandóan mozgásban volt és még gól is szerzett.

A Liverpool legközelebb már hazai pályán szerepel, hétfőn az Athletic Bilbao ellen lép majd pályára.