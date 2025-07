Ahogy arról beszámoltunk, a Liverpool vasárnap az edzőközpontjában 5-0-ra nyert a másodosztályú Stoke City ellen, s mindhárom magyar játékosa, Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin is pályára lépett.

A két jó barát, Szoboszlai és Kerkez egymás mellett utazott

Fotó: Liverpool FC

Szoboszlaiék Ázsiába utaztak

Szoboszlai a meccsen kezdőcsapatban kapott helyet, és egy gólpasszt is kiosztott a triplázó Darwin Núneznek, Pécsi most mutatkozott be a Liverpool színeiben, míg Kerkez a teljes második félidőt végigjátszotta.

The travelling squad for our pre-season tour 🛫🌏 pic.twitter.com/YuDX3xMGB3 — Liverpool FC (@LFC) July 20, 2025

De nincs megállás, ahogy a Magyar Nemzet kiszúrta, Szoboszlai, Kerkez és Pécsi is elutazott a Liverpool csapatával Ázsiába. A legnevesebb hiányzó Federico Chiesa, az olasz játékos minden bizonnyal távozik a csapattól.

A Liverpool Hongkongban július 26-án, szombaton a Milan, négy nappal később Japánban a Yokohama F. Marinos ellen lép pályára. A Vörösök ázsiai túrájához szponzorként a Japan Airlines biztosított különjáratot. A klub a honlapján megosztott egy képgalériát, láthatjuk, milyen kényelemben van részük a játékosoknak, és azt is, hogy Szoboszlai és Kerkez egymás mellé került.