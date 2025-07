A Premier League-ben szereplő Liverpool vasárnap délután felkészülési mérkőzésen 5-0-ra legyőzte a másodosztályban szereplő Stoke City csapatát, a találkozó után pedig elindult az ázsiai felkészülési túrájára. A Liverpool Hongkongba utazó keretében természetesen ott van Kerkez Milos, Pécsi Ármin és Szoboszlai Dominik is.

Szoboszlai jobbhátvéd volt a Liverpool legutóbbi meccsén

Fotó: Oli Scarf/AFP

Szoboszlaiék remekeltek a Liverpool hongkongi edzőtáborban

A Liverpool szerdai edzésén kétkapus játék is a terítéken volt, a klub közösségi oldalára pedig kikerült egy kép a győzelmet ünneplő csapatról. Ebben a gárdában ott volt a csapatkapitány Virgil van Dijk, az év játékosának megválasztott Mohamed Szalah és a nyáron 116 millió fontért igazolt Florian Wirtz is. És nem mellesleg ott volt a gárdában a csapat három magyar játékosa, Kerkez Milos, Pécsi Ármin és Szoboszlai Dominik is.

A Liverpool egyébként július 26-án az olasz AC Milan ellen lép pályára Hongkongban, négy nappal később pedig a Jokohama F. Marinos otthonában játszik felkészülési mérkőzést.