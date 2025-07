A The Athletic azt írja, hogy az Arsenal 65 millió euró körüli összeget fizet Zubimendiért, többet, mint amennyi a kivásárlási ára volt, azonban azt a 60 millió eurót egy összegben kellett volna kifizetni a baszk klubnak, így viszont lehet részletekben is. A 26 éves baszk középpályás már tavaly nyáron is az egyik legkelendőbb játékos volt az átigazolási piacon, a Real Madrid és a Szoboszlai Dominiket foglalkoztató Liverpool is szerette volna leigazolni.

Szoboszlai klubja helyett az Arsenalba igazolt Martin Zubimendi

Fotó: Tom Weller/DPA/dpa Picture-Alliance via AFP

Állítólag a Pool mindenben meg is állapodott a baszk klubbal, de végül Zubimendi a maradás mellett döntött.

​Szoboszlaiék helyett az Ágyúsokat választotta

Az Európa-bajnok spanyol középpályás idén már elérkezettnek érezte az időt a váltásra, az Arsenal edzője, a szintén baszk Mikel Arteta pedig meggyőzte arról, hogy az észak-londoni klubbot válassza.

Ez egy hatalmas pillanat a pályafutásomban. Ez az a lépés, amit kerestem és amit meg akartam lépni. Amint beteszed ide a lábad, rájössz, milyen nagy ez a klub. Azért akartam az Arsenalba igazolni, mert a csapat stílusa illik hozzám. Az utóbbi időben megmutatták mekkora potenciál van bennük, és a java még hátravan”

– mondta Zubimendi arra célozva, hogy az Arsenal az előző szezonban második lett a Premier League-ben, a Bajnokok Ligájában pedig az elődöntőig menetelt.

Controlling the tempo.



Martin Zubimendi is a Gunner ✊



Original music by Ezra Collective's Femi Koleoso. pic.twitter.com/sYbDanRUnT — Arsenal (@Arsenal) July 6, 2025

A 19-szeres spanyol válogatott középpályás az Arsenal második nyári igazolása. Az észak-londoni csapat múlt héten jelentette be, hogy leigazolta a Chelsea korábbi Bajnokok Ligája-győztes kapusát, Kepa Arrizabalagát.