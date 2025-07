Mind Szoboszlai Dominik, mind Kerkez Milos egy-egy félidőt kapott a felkészülési mérkőzésen Arne Slottól. A Liverpool vezetőedzője a félidőben lényegében teljes sorcserét hajtott végre, hogy mindenkinek játéklehetőséget adjon a csapatából. A magyar válogatott csapatkapitánya remek 45 percet tudhatott maga mögött, az első félidőben az ő óriási góljával egyenlített a Liverpool a Milan ellen. Kerkez a második félidőben szállt be, amelyben háromszor is gólt kapott az angol védelem az olaszok ellen.

Szoboszlai és Kerkez is magkapták a saját értékelésüket

Fotó: PETER PARKS / AFP

A Liverpool Echo Szoboszlainak egészen remek, 8-as értékelést adott azzal, hogy még hozzátette, a magyar középpályás szerezte a nagyszerű egyenlítő gólt, amitől a szurkolók elaléltak, amikor a kivetítőkön látták a visszajátszást. Illetve az is kiemelte, hogy kulcsfontosságú volt a labdatartása, amellyel megakadályozta a Milánt egy újabb gól megszerzésében, így az első félidő egyik kiemelkedő teljesítménye volt az övé. A Liverpool.com oldala szintén 8-as értékelést adott, és kiemelte, Szoboszlai gólja abszolút szenzációs volt. Hozzátette az oldal még azt is, hogy megvan benne a képesség, hogy ilyen távoli bombákat szerezzen, és ezt jobban is megmutathatná a jövőben. Emellett még leírták, hogy mint mindig, most sem hagyta abba a letámadást, és megmutatta, miért kap majd rengeteg játékidőt a következő szezonban, még Florian Wirtz érkezése után is.

Kerkez Milos a Liverpool Echo szerint mint mindig, most is lelkesen tört előre és okozott problémákat, de a második félidei gólok közül kettőnél, különösen a harmadik bekapottnál, - amely az ő oldalán érkezett - okozott csalódást az újonc játékos. Éppen ezért az oldal 6-os értékelést adott Kerkeznek. A Liverpool.com szintén 6-ost adott a fiatal bekknek azzal, hogy talán jobb lett volna, ha végig a pályán van és akkor meg tudta volna mutatni, valójában mire képes. Azt is hozzáteszi ugyanakkor az oldal, hogy erre bőven lesz ideje, amikor elkezdődik az új szezon.

A portálok külön kiemelték még Florian Wirtz játékát, aki hamis 9-esként bizonyított. Az értékelések szerint a 116 millió fontos vételárát is megérte a német támadó, aki nyomás alatt is könnyedén játszott, és már most kulcsfigurának tekintik, annak ellenére, hogy nem volt gólja, sem gólpassza.