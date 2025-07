Sztoicskov így üzent a kritikusoknak: „Amikor fizetnek, senki sem panaszkodik. Amikor 20 millió dollárt utalnak a számládra vagy amikor a klubod 100 millió dollárt kap, akkor hallottál valakit panaszkodni? Nem” – nyilatkozta Sztoicskov az El Diario NY-nak.

Harry Kane és Hriszto Sztoicskov egy díjátadón

Fotó: FRANCK FIFE / AFP

A Red Bull globális labdarúgásért felelős vezetőjeként dolgozó Jürgen Klopp még a vb-rajt előtt robbantott ki vitát a szavaival, amikor élesen bírálta a FIFA döntését a futballnaptár kibővítéséről: „A klubvilágbajnokság az egyik legrosszabb ötlet, amit valaha hallottam. Teljesen értelmetlen ilyen tornát betuszkolni a naptárba. Úgy tűnik, senkit sem érdekel, hogy a játékosok emberek” – idézte Kloppot a BBC.

Sztoicskov egyszerűen csak képmutatónak nevezte azokat, akik így nyilatkoznak.

Nem számítottam rá, hogy Jürgen ilyet mond. Talán azért van így kiakadva, mert a Salzburg nem jutott ki a tornára. Amikor a Liverpool játszott a klubvilágbajnokságon és pénzt kaptak érte, nem panaszkodott. Több tiszteletet kérek.

Raphinha sem úszta meg a Sztoicskov-kritikát

Sztoicskov egy másik hangos kritikust, a Barcelona brazil szélsőjét, Raphinhát is célkeresztbe vette. A játékos - aki a Barcával nem jutott ki a vb-re - korábban azt mondta: „Nagyon rossz dolog, hogy le kell mondani a nyaralásról egy olyan torna miatt, amelyre kötelezően el kell menni. Senki sem kérdezte meg a játékosokat. Nagyon fárasztó számunkra, hogy le kell mondanunk a nyári pihenésről” – fogalmazott az AFP-nek.

A bolgár legenda ezt sem hagyta szó nélkül: „Ha ilyen összegeket kapsz, ne beszélj szabadságról! Mégis, mit gondolnak a játékosok, mit jelent profi futballistának lenni?”

„Ez a torna nem ajándék, hanem érdem”

Sztoicskov hangsúlyozta, hogy a klubvilágbajnokságon való szereplés nem kiváltság, hanem egy elért eredmény. „Nem mindenki mehet a világbajnokságra. Aki ott van, az megérdemli. Mindenki sokat dolgozott érte. Egyébként pedig én nem látom, hogy a Real Madrid panaszkodna. Miért? Mert kijutott a vb-re. Panaszkodni mindig azok szoktak, akik nem jutottak be.”

Végezetül Sztoicskov kiemelte, hogy a torna kulturálisan és szakmailag is értékes platform: „Ez a torna esély a fiataloknak, hogy világszinten is megmutassák magukat. Kulturális élmény is. Játszhatsz Bolívia, Argentína, Japán klubjai ellen. Ez fantasztikus!”