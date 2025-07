Érdekesség, hogy a Dunaferr Győrben szerepelt a hazai BL-meccsein, ugyanis az újvárosival ellentétben az a stadion alkalmas volt UEFA-meccsek megrendezésére. A kinti, 4-2-es siker után 2-2-es döntetlen született Győrben.

„Óriási dolog volt, hogy szinte tényleg az ország minden pontjáról jöttek szurkolók, és nekünk szorítottak. Majdnem teljesen megtelt a győri stadion a meccseinkre” – mondta Tököli, aki gólkirályként végzett az NB I-ben (2000-ben 22, 2002-ben 28 góllal, ekkor vitte el a Fradi), és a BL-selejtezőkben is meccs/gól átlagot hozott.

Tököli Attila (lent, jobbról a második) 25-ször szerepelt a magyar válogatottban

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

„Szeretettem gólt rúgni, még most is szeretek, ha játszom. Én mindig ilyen voltam, győzni is szerettem. Az egy jó időszak volt, jól mutatott az egygólos átlag. Talán ma már egy kicsit máshogy értékelnék ezt a teljesítményt, mint akkor, de ezzel már nem foglalkozom. Szép időszak volt. Mate Bilicet elvitte később a Zaragoza, igaz ő két gólt rúgott Győrben, én csak egyet, de én rúgtam gólt Splitben is. Mindegy, más világ volt, más klubvezetőkkel. Elvileg minden évben volt érdeklődő, de sose lett semmiből semmi, később ugye egyből igen” – mondta Tököli, aki a Rosenborg ellen is mindkét meccsen betalált, majd a Fradinál töltött időszaka után vitte el a Köln.

Tököli Kölnben lett később légiós:

Nur durch Fouls zu stoppen - wahrscheinlich auch an seinem Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, Attila Tököli! #effzeh pic.twitter.com/MwJSnsCcu4 — effzeh_history (@effzeh_history) May 14, 2019

„Ha valaki megnézi annak a párharcnak az összefoglalóját, az láthatja, hogy talán mi voltunk a jobb csapat. Én a 2-2-es hazai meccs után úgy álltam a visszavágóhoz, hogy nyerni fogunk. Sajnos addigra igen komoly vérveszteségek értek bennünket, volt sérült, eltiltott. A ha-val kezdődő mondatoknak nincs sok értelmük, de ha ott komplett csapattal tudunk felállni, akkor meglehetett volna a csoportkör. Végül 2-1-re kikaptunk, de így is volt esélyünk. A Rosenborgnál voltak játékosok több tucat BL-meccsel, nálunk pedig mindenki újonc volt. Nem maradt időnk búslakodni, átkerültünk az UEFA-kupába, ahol a Feyenoordot kaptuk. Úgy fogtuk fel, hogy ez egy ajándék és élvezzük, amennyire lehet. Próbálkoztunk és nem sok hiányzott a csodához” – emlékezett vissza arra az időszakra Tököli Attila, aki jelenleg a Mezőkövesd másodedzője.

A Nemzeti Sport is így látta „Ragyogó mérkőzés volt” – írta a meccs másnapján a Nemzeti Sport, amely kiemelte a Dunaferr tudatos játékát, Tököli mesteri gólját és Zavadszky hatalmas helyzetét, valamint azt, hogy a futballisták akarása, küzdeni tudása maradéktalanul dicsérhető.

A korábbi 25-szörös válogatott csatár Csertői Aurél segítője, egy Karcag elleni 2-0-s sikerrel kezdték a szezont. És hogy milyen Csertői Aurél mellett az élet? „Mi jól tudunk együtt dolgozni. Nem ez az első évünk, remélem, nem is az utolsó. Hasonló karakterek vagyunk, hasonló gondolkodásúak, valószínű, ezért is tudunk meglenni egymás mellett.”