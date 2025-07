Francesco Totti fia 19 évesen úgy döntött, hogy befejezi profi karrierjét, és más szerepben folytatja pályafutását a sportágon belül – számolt be róla az olasz Tuttosport. Cristian Totti nem tudott kitörni legendás édesapja árnyékából, és a folytatásban játékosmegfigyelőként próbál szerencsét. A korosztályos csapatokat megjáró fiatal támadó az AS Roma utánpótlásából indult, később a Frosinone Primavera-csapatához került, majd Spanyolországban, a Rayo Vallecanónál is megfordult. Utolsó klubja az olasz negyedosztályú Olbia volt, ahol hat mérkőzésen összesen 156 percet töltött a pályán. Ezután hozta meg a döntést, hogy befejezi a játékos-pályafutását.

Francesco Totti (jobbra) fia, Cristian felhagyott a profi futballal – a fénykép 2017-ben készült

Fotó: AFP/Andreas Solaro

Cristian Totti visszavonult

Cristian egykori edzője, a Francesco Tottihoz hasonlóan 2006-ban világbajnok Marco Amelia szerint a Totti név többet ártott a fiatal tehetségnek, mint használt.

„A vezetékneve befolyásolta a róla kialakult képet. Egy fiatal játékosnak már így is nehéz dolga van, de ha Totti fia vagy, akkor minden mozdulatod nagyító alá kerül – húzta alá Amelia. –

Szerintem jó esélye lett volna egy tisztességes karrierre a Serie C-ben vagy a B-ben, de nem fejlődhetett nyugodtan, a saját tempójában."

A visszavonult támadó ennek ellenére nem szakít teljesen a futballal. Az édesapja által alapított Totti Focisuliban fog dolgozni tehetségkutatóként, játékosmegfigyelőként.

Az Olbiában lejátszott első felnőttmeccsét után egy róla készült videó bejárta a közösségi médiát, ami miatt sokan bírálni kezdték a külsejét – holott alkatra semmiben sem tért el egy átlagos Serie D-s játékostól.

Cristian Totti tehát játékosként nem tudta beteljesíteni a hozzá fűzött reményeket – talán épp azért, mert a AS Roma-legenda édesapjának vezetékneve olyan magasra tette a lécet, amit lehetetlen volt megugrani.