Az Újpest esélyt sem adott a Diósgyőrnek az NB I-es szezon első meccsén

Az átigazolási időszakban nagy volt a mozgás Újpesten. A Mezőkövesdről igazolt Juhász Bence mellett négy idegenlégiós érkezett a csapathoz. A legnagyobb fogás az NK Celje csapatától igazolt Aljsoa Matko lehet, aki a 2023/24-es szezonban gólkirály volt a szlovén bajnokságban.

A horvát Damir Krznar irányításával vág neki a szezonnak az Újpest

Fotó: AFP/Damir Sencar

A Diósgyőr csapatánál is mozgalmas volt a nyár, ugyanis június elején távozott Horváth Csenger sportigazgató, utána egy héttel pedig lemondott a csapat litván edzője, Valdas Dambrauskas is. A miskolci csapatot így újra az a Vladimir Radenkovics irányítja, aki 2013 és 2015 között Tomiszlav Szivics oldalán már dolgozott a klubnál, majd 2024 februárjától 12 hónapon keresztül vezetőedzőként irányított. Játékosmozgás Miskolcon is volt rendesen, öt olyan játékos érkezett, aki az előző idényben egy másik csapat színeiben játszott a magyar élvonalban: Anderson Esiti (ZTE), Mucsányi Márk (Újpest), Sajbán Máté (ZTE) és Ivan Saponjics (Fehérvár). Ketten is Ciprusról érkeztek, Ante Roguljić és a korábbi válogatott Kecskés Ákos.

Az Újpest bombagóljával kezdődött a szezon

A kezdőrúgás előtt a Szusza Ferenc Stadion gyepszőnyegén búcsúztatták a klub korábbi játékosát, Simon Krisztiánt, aki nyáron jelentette be visszavonulását. A találkozó elejét remekül kezdte az Újpest, a harmadik percben pedig a magyar válogatott Horváth Krisztofer egy elképesztően nagy gólt lőtt. Egy szép támadás végén a horvát Fran Brodic játszott a bal oldalon érkező Horváth Krisztoferhez, aki betört a tizenhatoson belülre, majd 11 méterről kilőtte a bal felső sarkot (1-0).

A 23 éves Horváth Krisztofer előző szezonja nagyon rosszul sikerült, mindössze két gólt lőtt a magyar válogatott focista. Azonban azt a kettőt pont az utolsó két fordulóban, így az Újpest támadója most elmondhatja magáról, hogy a legutóbbi három tétmeccsén három gólnál jár.

A vezetés megszerzése után támadásban maradt az Újpest, a lila-fehér csapat pedig a 19. percben majdnem növelte az előnyét, méghozzá az év egyik legszebb jelenete után. A szerb Matija Ljujics balról belőtt szabadrúgását João Nunes sarkazta kilenc méterről kapura, azonban a portugál védő próbálkozása a felső kapufán csattant.