A Újpest új igazolása, Iuri Medeiros a Sporting CP-ben nevelkedett, egészen kiskorától járta végig a ranglétrát és jutott el a felnőtt csapatig.

Iuri Medeiros az Újpest legújabb szerzeménye

Fotó: Újpest FC

Újpestre igazolt Iuri Medeiros

Ezt követően a Moreirensében és a Boavistában is szerepelt, majd a Serie A-s Genoában is lehetőséget kapott. A lila-fehérek honlapjának a beszámolója szerint a Legia Warszawa és a Nürnberg után visszatért hazájába a Bragához, ahol 110 tétmérkőzésen 26 gólt és 24 gólpasszt szerzett, illetve a Portugál Kupát is elhódította.

A hamarosan 31 esztendős játékos a portugál élvonalban 140 találkozón 40-szer vette be az ellenfelek kapuját és 41 asszisztot jegyzett, de az Európa Ligában is van 20 mérkőzésen 2 gólja és 6 gólpassza. Medeiros legutóbb a Hapoel Beer Shevánál szerepelt, mellyel izraeli kupagyőzelmet ünnepelt.

A korábban a portugál utánpótlás-válogatottakat végigjárt labdarúgót edzői legtöbbször jobb szélsőként alkalmazták, de a bal szélen és a középpályán is tud futballozni. Arijan Ademi átadta a 45-ös mezszámot Iuri Medeirosnak, az észak-macedón középpályás pedig a 8-as mezszámra váltott.

Sok megkeresésem volt, de itt Újpesten olyan jövőképet vázoltak fel, ami több mint elég motivációt adott ahhoz, hogy itt akarjam folytatni

- szólalt meg röviden Medeiros szerződése aláírása után.

„Iuri Medeiros egy technikailag kiemelkedő, kreatív, kis területen is erős játékos, akinek kimagasló a rúgótechnikája. Ezekkel a képességekkel alkalmas a mélyen védekező csapatok feltörésére, ráadásul több poszton is bevethető. Jobbszélsőként és a csatárok mögött is veszélyes. Komoly erősítést jelent, a portugál első osztályban mutatott teljesítménye pedig azt gondolom, önmagáért beszél. 140 mérkőzésen 81 kanadai pont, reméljük, itt is hasonló arányban szállítja majd a gólokat, gólpasszokat” – mondta el Benczédi Balázs ügyvezető igazgató a legújabb igazolásról.

„Igazán minőségi játékos, boldog vagyok, hogy minket választott. Iuri játéka komoly előrelépést hoz a támadójátékunkban, az, ahogy a pályán lát, és ahogyan passzol olyan labdarúgóvá teszi, aki a különbséget jelentheti győzelem vagy vereség között” – árulta el a vezetőedző, Damir Krznar.