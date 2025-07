A felkészüléssel párhuzamosan formálódik az NB I-es újonc Kolorcity Kazincbarcika kerete, és miközben kilenc új játékost jelentettek be, több távozótól is búcsút vettek. A klub hivatalos tájékoztatása szerint Varga József, a 34-szeres magyar válogatott középpályás is távozik a csapattól.

Varga József nem tart az NB I-be a KBSC-vel

Fotó: Forrás: KBSC

Varga József és a szintén búcsúzó Lucas saját kérésére hagyja el a Kazincbarcikát. Mint azt Simon Miklós klubigazgató hangsúlyozta, bár szerették volna, hogy a két rutinos labdarúgó maradjon, és ajánlatot is tettek számukra, végül nem született megállapodás. A klub ennek ellenére tiszteletteljes módon elfogadta döntésüket, tekintettel arra, mennyit tettek az elmúlt időszakban a csapatért.

Varga József: „Még találkozunk...”

„Szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy részese lehettem a klub történelmének!” – búcsúzott Varga József. „Köszönöm a szurkolók szeretetét, Sztupák Péternek és Koszta Péternek a belém fektetett bizalmát, az edzői stábnak, csapattársaimnak, a klubnál dolgozó embereknek az alázatos munkáját! Érzelmekkel, élményekkel teli bő egy esztendő után itt az ideje, hogy elköszönjünk, és a legjobbakat kívánjam a klubnak! Utunk most külön folytatódik, de úgy gondolom, sikerült nagyszerű közösséget formálnunk, mely biztos alapja lehet az NB I-es szereplésnek. Sok sikert kívánok! Hajrá, Barcika! Hajrá, vegyész! Még találkozunk…”

Lucas: „Nem zárom ki, hogy egyszer még visszatérek”

Lucas is érzelmes üzenettel búcsúzott: „Örülök, hogy itt lehettem, jó embereket ismertem meg és büszke vagyok, hogy történelmet írtunk együtt. Köszönöm ezt a fantasztikus tavalyi szezont! Köszönöm a tulajdonos úrnak, a sportigazgató úrnak, Erős Gábornak és a stábnak a bizalmat, a játékosoknak az igazi csapatmunkát, a klub összes dolgozójának a kedvességét és persze a szurkolóknak a sok támogatást, amit mindegyik mérkőzésen megkaptunk. A futball sokszor kiszámíthatatlan, soha nem lehet tudni a jövőt. Most eljött az idő, hogy elbúcsúzzunk egymástól, de továbbra is szurkolni fogok a csapatnak, és nem zárom ki, hogy egyszer még visszatérek a barcikai futballcsaládba. Sok sikert az új stábnak és játékosoknak!”