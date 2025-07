A fordulás után gyorsan megpecsételődött Boér Gábor együttesének sorsa, ugyanis Kálnoki-Kis Zsombor kiállítása miatt emberhátrányba kerültek a hazaiak, akiknek Zuigéber Ákos adta meg a kegyelemdöfést egy szabadrúgásból lőtt bombagóllal. Bár a Honvéd győzelme egy percig sem forgott veszélyben, a pályán dúló feszültség még háromgólos vendég vezetésnél is érződött, kemény belépők mellett a hajrára elszabadultak az indulatok és kisebb tömegjelenet alakult a pályán Kovács és Hangya Szilveszter kakaskodása után. Végül az utolsó percekre a kispestiek is megfogyatkoztak, miután Medgyes Zoltán három perc alatt összeszedett két teljesen felesleges sárga lapot.

A Vidi így vereséggel kezdte a Merkantil Bank Liga idei szezonját és az első forduló után a kiesést jelentő 15. helyen áll, ráadásul március óta nem nyert tétmérkőzést, a legutóbbi öt bajnokiján pedig gólt sem tudott szerezni.

Hiányzott a fehérvári fiatalokból a tűz

A csalódott hazai szurkolók számára nem csupán az eredmény lehetett fájó, hanem a mutatott játék is, ami annak dacára is kissé meglepő volt, hogy a nyáron 19 új játékost igazolt Videoton korábban még nem játszott ilyen összeállításban, néhány fiatal pedig most először játszott közel tízezer néző előtt, ami rányomta a bélyegét a teljesítményükre. A mérkőzés után a fehérváriak csapatkapitánya, Spandler Csaba szerint éppen az összeszokottság hiánya miatt nem sikerült győzelemmel kezdeniük a szezont.

„Nem így terveztük az első meccset. A szurkolók mindent megtettek, ők megnyerték a saját mérkőzésüket, nekünk ugyanígy kellett volna tenni. Valóban volt egy kis megilletődöttség, nagyon visszafogott a társaság, főleg az első 15-20 percben. Az edzéseken nem ezt az oldalukat mutatták a fiatalok, de kellő motivációval ezt kell nekik legyőzni, és akkor sikeresebbek tudunk lenni” – kezdte a mérkőzés után a Vidi csapatkapitánya.