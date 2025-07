A 31 éves világbajnok középpályás a Bocánál nevelkedett és itt kezdte meg felnőtt pályafutását is. 2014-től futballozott Európában, méghozzá zömmel olasz együtteseknél - Chievo, AS Roma, Empoli, Juventus -, de volt a Zenit Szentpétervár és a Paris Saint-Germain játékosa is.

A világbajnok Leandro Paredes 11 évnyi légióskodás után visszatér Argentínába

Fotó: Domenico Cippitelli/NurPhoto via AFP

Az olasz fővárosban több időszakot is eltöltött a Farkasoknál, egy szezon kölcsönjáték után 2015-től 2017-ig, majd 2023-tól mostanáig erősítette a csapatot.

Hazatér a világbajnok focista

Az MTI azt írja, hogy Paredest most már csak az orvosi vizsgálatok választják el a klubváltástól. A Boca Juniors bejelentése szerint Paredes 2028 decemberéig szóló szerződést ír alá.

Paredes az argentin válogatottban 73-szor szerepelt és ötször volt eredményes a nemzeti csapattal, amellyel 2022-ben világbajnokságot, 2021-ben és 2024-ben Copa Américát nyert.