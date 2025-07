A Zalaegerszeg a hagyományos nyári eseménye, a Zete Fieszta keretein belül csapott össze szombat délután az angol élvonal (Premier League) előző idényében kiesett Leicester Cityvel. Ezen a mérkőzésen mutatkozott be a 2016-os angol bajnok kispadján a napokban kinevezett az új vezetőedző, Marti Cifuentes, aki Ruud van Nistelrooyt váltotta.

Zalaegerszegen mutatkozott be a Leicester City új edzője

Fotó: lcfc.com

A ZTE háza táján is nagy változások történtek a nyáron, hiszen a tulajdonos mellett a sportigazgató és az edzői stáb is kicserélődött. A korábban az AS Románál is megfordult argentin Nuno Campos vette át a csapatot, amelynek kerete ugyan némiképp gyengült a nyáron, de a felkészülési mérkőzéseken eddig jól muzsikált az együttes, hiszen az Ajka, az ukrán Olekszandrija és a szlovén Mura csaptát is legyőzte.

Nem vallott szégyent a Zalaegerszeg a 2016-os PL-bajnok ellen

Bár a papírforma alapján egyértelműen a Leicester City volt a meccs esélyese, az NB I előző idényét 10. helyen záró ZTE már korábban is bizonyította, hogy képes megnehezíteni a nagycsapatok dolgát, hiszen 2022-ben az olasz AC Milant, egy ével később pedig a Schäfer Andrást is foglalkoztató Union Berlint verte.

Az első félidő javarészt mezőnyjátékot és igen kevés helyzetet hozott. A szünetben tíz helyen is változtatott kezdőcsapatán Marti Cifuentes, aminek köszönhetően sokkal lendületesebben jött ki a második félidőre a Leicester. A 70. percben aztán Jordan Ayew cselezte be magát a tizenhatoson belülre, majd lapos lövésével megszerezte a vezetést.

Ayew coming through ⚡️⚡️ pic.twitter.com/DF4jCVY4kK — Leicester City (@LCFC) July 19, 2025

A meccsen nagyszeűen védő Gundel-Takács Bence bravúrjainak köszönhetően végül az eredmény már nem változott. Bár a ZTE összességében méltó ellenfele volt az angol csapatnak, elszenvedte első vereségét a nyári felkészülési időszakban.

Abdul’s back, and into action 👏 pic.twitter.com/3Z57SQVcmC — Leicester City (@LCFC) July 19, 2025

A Zalaegerszeg jövő szombaton a Debrecent látja vendégül az NB I nyitófordulójában.

Eredmény, nemzetközi felkészülési mérkőzés:

Zalaegerszeg-Leicester City (angol) 0-1 (0-0)

gólszerzők: Ayew (70.)

