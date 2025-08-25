Oliver Glasner játékos-pályafutása során középhátvédként futballozott, karrierje jelentős részét az SV Ried együttesében töltötte, amelyben összesen 586 tétmérkőzésen lépett pályára. Az Osztrák Kupát kétszer nyerte meg a csapattal, a válogatottban azonban egyszer sem szerepelt, csupán az U21-esek között kapott 9 mérkőzést. 2011-ben kényszerűségből vissza kellett vonulnia, ugyanis agyvérzést kapott, amibe kis híján belehalt.

Oliver Glasner 2011-ben vonult vissza az aktív labdarúgástól

Fotó: RUBRA / APA

Oliver Glasner majdnem meghalt

Az osztrák edzővel 2011-ben kis híján végzetes tragédia történt, ugyanis az SV Ried játékosaként az egyik edzésen erős fejfájást érzett egy fejelési gyakorlatot követően. Glasner a hotelszobájában összeesett, ezért azonnal kórházba kellett vinni, ahol megállapították, hogy agyvérzést kapott.

Az akkor 37 éves futballistát még aznap sikeresen megműtötték, majd az orvosok azt tanácsolták neki, hogy azonnal vonuljon vissza az aktív labdarúgástól.

Oliver Glasner pályafutása drámai véget ért

Fotó: thesun.co.uk/sport/

Visszavonulása után Glasner úgy döntött, hogy edzőként folytatja. Először a Red Bull Salzburgnál helyezkedett el másodedzőként, majd korábbi klubjánál, az SV Riednél is megfordult vezetőedzőként. Az osztrák élvonalbeli LASK csapatával rendszeresen európai kupasorozatokban tudott szerepelni, ez pedig megnyitotta számára a kaput a Bundesliga felé, ahol 2019 nyarán a Wolfsburg élére került.

Első évében Európa-ligába, második szezonjában pedig Bajnokok Ligájába juttatta a német klubot, ám az öltözővel meggyűlt a baja,

játékosai közül nem mindenki rajongott érte. „Örülök, hogy elment” – mondta a sajtónak az akkori csapatkapitány, Josuha Guilavogui, miután Glasner 2021-ben távozott.

„Furcsa befejezése volt ez egy nagyon jó időszaknak. A pályán jól teljesített, de problémái voltak Jörg Schmadtkével, aki később Mark van Bommelt szerződtette a helyére, és az egész egy igazi káosz volt. Guilavoguival is gondjai támadtak, de ez azért volt, mert mindig a kispadra ültette. Azt hiszem, le tudta vonni a történtekből a tanulságokat, amelyeket magával vitt az Eintracht Frankfurthoz” – mondta a Bundesliga-szakíró Tom Desborough Glasnerről, aki remekül döntött, hogy a Frankfurthoz igazolt, mert történelmi sikert ért el a klub élén.