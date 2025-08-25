Oliver Glasner játékos-pályafutása során középhátvédként futballozott, karrierje jelentős részét az SV Ried együttesében töltötte, amelyben összesen 586 tétmérkőzésen lépett pályára. Az Osztrák Kupát kétszer nyerte meg a csapattal, a válogatottban azonban egyszer sem szerepelt, csupán az U21-esek között kapott 9 mérkőzést. 2011-ben kényszerűségből vissza kellett vonulnia, ugyanis agyvérzést kapott, amibe kis híján belehalt.
Az osztrák edzővel 2011-ben kis híján végzetes tragédia történt, ugyanis az SV Ried játékosaként az egyik edzésen erős fejfájást érzett egy fejelési gyakorlatot követően. Glasner a hotelszobájában összeesett, ezért azonnal kórházba kellett vinni, ahol megállapították, hogy agyvérzést kapott.
Az akkor 37 éves futballistát még aznap sikeresen megműtötték, majd az orvosok azt tanácsolták neki, hogy azonnal vonuljon vissza az aktív labdarúgástól.
Visszavonulása után Glasner úgy döntött, hogy edzőként folytatja. Először a Red Bull Salzburgnál helyezkedett el másodedzőként, majd korábbi klubjánál, az SV Riednél is megfordult vezetőedzőként. Az osztrák élvonalbeli LASK csapatával rendszeresen európai kupasorozatokban tudott szerepelni, ez pedig megnyitotta számára a kaput a Bundesliga felé, ahol 2019 nyarán a Wolfsburg élére került.
Első évében Európa-ligába, második szezonjában pedig Bajnokok Ligájába juttatta a német klubot, ám az öltözővel meggyűlt a baja,
játékosai közül nem mindenki rajongott érte. „Örülök, hogy elment” – mondta a sajtónak az akkori csapatkapitány, Josuha Guilavogui, miután Glasner 2021-ben távozott.
„Furcsa befejezése volt ez egy nagyon jó időszaknak. A pályán jól teljesített, de problémái voltak Jörg Schmadtkével, aki később Mark van Bommelt szerződtette a helyére, és az egész egy igazi káosz volt. Guilavoguival is gondjai támadtak, de ez azért volt, mert mindig a kispadra ültette. Azt hiszem, le tudta vonni a történtekből a tanulságokat, amelyeket magával vitt az Eintracht Frankfurthoz” – mondta a Bundesliga-szakíró Tom Desborough Glasnerről, aki remekül döntött, hogy a Frankfurthoz igazolt, mert történelmi sikert ért el a klub élén.
Frankfurtba szerződése után Glasner fogadalmat tett: a tisztelet és a szabadság igen, de a fegyelem nem lehet alku tárgya az ő olvasatában.
Az életben, ha befektetsz valamibe és koncentrálsz, megkapod a jutalmat. Mindenkinek van egója. Azt mondom a játékosaimnak, használják a csapatért. Ha ellenem van, rendben. De a csapat ellen? Az nem elfogadható
– szögezte le az osztrák edző, aki a Frankfurtot már az első szezonja végén, 2022-ben Európa-liga-győzelemre vezette, olyan csapatokat ejtve ki a kieséses szakaszban, mint a Barcelona, vagy éppen a West Ham United.
Állítólag a Glasgow Rangers elleni döntő előtt a csapat minden tagjával beszélt, még a szerelőkkel is, azt mondogatva nekik, hogy már azzal is nyertek, hogy idáig eljutottak. Számára inkább az utazás volt fontos, mint a végső célállomás, valamint a kultúra és a környezet, amit sikerült megteremtenie.
Glasner teljesítményére a világ legerősebb bajnokságában, a Premier League-ben is felfigyeltek, így az osztrák edző 2024 februárjában a Crystal Palace-hoz került.
A londoni együttesnél aztán hamar egy furcsa incidens főszereplője lett, miután megígérte a csapat védőjének, Rob Holdingnak, hogy játszhat a West Ham ellen, ám végül mellőzte a játékost. Holding ezt követően nem volt hajlandó a többiekkel együtt edzeni, és a hátvéd bocsánatot sem kért a viselkedéséért. Glasner határozottan reagált, az ifikhez száműzte a renitens focistát, kemény döntésében még a klubvezetés sem tudta megakadályozni.
Az osztrák szakember legfőbb filozófiája a futballal kapcsolatban az, hogy a játékosok csak akkor tudnak igazán kiteljesedni, ha megszabadulnak a félelemtől.
Pedig a Palace-nál volt miért rettegni a 2024/2025-ös szezon elején, mert az első nyolc meccsén nyeretlen maradt, ám Glasnernek sikerült a hullámvölgyből kirántania a csapatot, amelyet az idény végén FA-kupa-döntőig juttatott. A fináléban a magához képest nagyon gyenge szezont futó, ám mégis világsztárokkal felálló Manchester City volt az ellenfél, de a meccset a Palace nyerte 1-0-ra úgy, hogy mindössze 22 százalékban birtokolta a labdát.
Az 1905-ben alapított klub a 120 éves fennállása során először nyert jelentős trófeát,
ezek után az sem lenne meglepetés, ha Glasnernek már most szobrot állítanának a Selhurst Park előtt.
Az első kupagyőzelem után mindjárt jött is a második, az angol Szuperkupáért vívott találkozót 2-2-es rendes játékidőt követően 11-es párbajban nyerte a Palace a Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal felálló Liverpool ellen. A Wembley Stadionban rendezett döntőben a londoniak kétszer is egyenlíteni tudtak a PL-címvédő ellen, a büntetőpárbajt pedig jobban bírták idegekkel, a szétlövésben Dean Henderson kapus is parádézott, hiszen két 11-est is megfogott.
Minden sikeres férfi mögött áll egy nő, tartja a mondás, és ez Glasner esetében is így van, hiszen rengeteget köszönhet feleségének, Bettina Glasnernek.
A sors fintora ráadásul, hogy az osztrák tréner neje volt az, akinek a 2011-es agyműtétet kellett engedélyeznie. Ezzel kapcsolatban még az is érdekesség, hogy beavatkozást ugyanabban a kórházban végezték, ahol a 2021-es Európa-bajnokságon szívrohamot kapott dán középpályást, Christian Eriksent műtötték.
A Crystal Palace a bajnokságot két döntetlennel kezdte, miközben a csapat lejátszotta első nemzetközi kupameccsét is – a Konferencia-ligában győzelemmel mutatkozott be a Palace, amely egy furcsa szabály miatt nem szerepelhet idén az Európa-ligában.
Glasner egykor szembenézett a halállal, de most életet lehelt a Crystal Palace-ba, amely 120 év alatt nem nyert semmit, idén azonban máris két trófea került a klub vitrinjébe. A csapat ugyan gyakran a kiesés ellen küzd a Premier League-ben, de az 50 éves sikeredző azt is világossá tette, hogy nem csak a túlélésért van itt, hanem azért is, hogy valami egyedit alkosson.