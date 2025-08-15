Július végén a 28-szoros válogatott Ádám Martin jelezte, elmúlt a korábban már érzett térdfájdalma, és újra teljes értékű edzésmunkát végezhet. Ennek megfelelően a második fordulóban, a Kisvárda elleni idegenbeli mérkőzésen Bognár György csereként pályára is küldte, de fájdalmai rögvest visszatértek. Az időközben megejtett orvosi konzultációt követően kiderült, hogy műtét elkerülhetetlen – adta hírül az MTI.
„Az elmúlt két hónapban, mindent megtettünk, hogy jobban legyek” – idézte a Magyar Kupa-győztes klub honlapja Ádám Martint.
„Már nem is voltak panaszaim, de a Kisvárda elleni meccsen harmincöt perc játék után éreztem, valami továbbra sincs rendben”
– tette hozzá a Paks csatára.
Az orvosi szakvélemény szerint a támadó bal térdkalácsa alatti részt kell operálni, a teljes felépülés várhatóan három-öt hónapot vesz igénybe, vagyis az ősszel már nem léphet pályára.