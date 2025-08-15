Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij mentális állapotát találgatják a berlini sajtótájékoztató után – videó

Link másolása
Vágólapra másolva!
Kiújult Ádám Martin térdsérülése, az orvosi szakvélemény szerint műteni kell a labdarúgó Fizz Ligában szereplő Paks 30 éves csatárát.

Július végén a 28-szoros válogatott Ádám Martin jelezte, elmúlt a korábban már érzett térdfájdalma, és újra teljes értékű edzésmunkát végezhet. Ennek megfelelően a második fordulóban, a Kisvárda elleni idegenbeli mérkőzésen Bognár György csereként pályára is küldte, de fájdalmai rögvest visszatértek. Az időközben megejtett orvosi konzultációt követően kiderült, hogy műtét elkerülhetetlen – adta hírül az MTI.

Ádám Martin, Labdarúgás, Kupadöntő, Fradi-Paks, KupadöntőFradiPaks, 2025.05.14.
Ádám Martint műteni kell
Fotó: Polyák Attila - Origo

Ádám Martinra műtét és kihagyás vár

„Az elmúlt két hónapban, mindent megtettünk, hogy jobban legyek” – idézte a Magyar Kupa-győztes klub honlapja Ádám Martint.

„Már nem is voltak panaszaim, de a Kisvárda elleni meccsen harmincöt perc játék után éreztem, valami továbbra sincs rendben” 

– tette hozzá a Paks csatára.

Az orvosi szakvélemény szerint a támadó bal térdkalácsa alatti részt kell operálni, a teljes felépülés várhatóan három-öt hónapot vesz igénybe, vagyis az ősszel már nem léphet pályára.

Kapcsolódó cikkek

A Fradi-verő feröeriek szegedi drámája miatt Magyarországra jön a spanyol focicsapat
Óriási potyagólt kapott az Újpest a Paks ellen – videó
Szexviccel szórakoztak az ukránok a Paks kiütése után

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!