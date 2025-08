Az angliai születésű, és az angol válogatottal U20-as világbajnok, de felnőttként már nigériai válogatott Ademola Lookman már az RB Leipzig csapatánál is ismertté vált, igazán nagy hírnevet viszont az olasz Atalanta csapatánál szerzett. Főleg, amikor a tavalyi Európa-liga-döntőt az ő mesterhármasával nyerte meg a bergamói együttes, majd a legutóbbi idényben bronzéremhez segítette a klubot a Serie A-ban. A 27 éves csatárnak még két évig szól a szerződése a csapattal, de úgy tűnik, 118 tétmérkőzés (és az ezeken szerzett 52 gól és 25 gólpassz) után távozni akar. Mindezt azt követően jelentette be, hogy a rivális Inter ajánlatát elutasította érte az Atalanta, amely 50 millió eurót szeretne kapni Lookmanért.

Az Atalanta játékosa, Ademola Lookman (középen) a 2025–26-os idényben talán már nem az Inter ellen, hanem a BL-döntős csapatban játszhat

Fotó: AFP/Fayez Nureldine

Ademola Lookman távozna az Atalanta csapatától

A kispadról nyár elején távozó Gian Piero Gasperini tavasszal „a legrosszabb tizenegyeslövőnek" nevezte Lookmant, de úgy tűnik, hogy az új tréner, Ivan Juric irányítása alatt sincs minden rendben a nigériai labdarúgóval.

„Úgy érzem, hogy elég volt, és nincs más választásom, mint beszélni arról, amit helyesnek tartok. Megerősítem, hogy átigazolási kérelmet nyújtottam be – írta vasárnap a közösségi oldalán a korábban Angliában is futballozó nigériai játékos, aki hozzátette, hogy a jelenlegi klubja rosszul bánt vele az elmúlt időszakban emberként és játékosként is, és csak üres ígéreteket kapott, így neki érthetetlen az átigazolás megakadályozása. –

Remélem, hogy a klubbal együtt mielőbb megoldást találunk erre a helyzetre."

A hétvégén a Leipzig otthonában diadalmaskodó Atalanta e hét szombaton a német Köln, jövő héten pedig az olasz Juventus ellen készül még fel az idényre, amely első tétmérkőzését augusztus 24-én rendezik a bergamóiaknak.