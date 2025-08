Alexander Isak, a Newcastle United svéd válogatott támadója a Liverpool, ma már nem is annyira új kiszemeltje. Alexander Isak nélkül is egy vagyont költött már ezen a nyáron a Liverpool, a Newcastle csatára azonban még mindig reménykedik abban, hogy őt is megszerzi Arne Slot csapata.

Alexander Isak a hírek szerint nem is a jelenlegi csapatával készül, hanem egyéni edzéseket végez korábbi csapatánál, a Real Sociedadnál. Csapata, a Newcastle United eközben Dél-Koreában készül, de Isak nem utazott el Eddie Howe csapatával. Alexander Isak menne, de nem engedik?

Fotó: MI NEWS / NurPhoto Alexander Isak is a Liverpool játékosa akar lenni A 25 éves támadó a Real Sociedad csapatától igazolt Newcastle-be még 2022-ben. Isak most visszatért a baszkokhoz, ugyanis a csapatnál edz. Isak jövője egyelőre bizonytalan, de nem volt ott a csapat július közepi, Celtic elleni meccsén és az ázsiai túrán sem. Isak szerződése 2028-ig érvényes jelenlegi csapatával, de hetek óta nyíl titok, hogy a Vörösök szeretnék megszerezni. A hírek szerint Isak és a Liverpool már meg is álapodott egymással, a Liverpool ötéves szerződést kínál a svéd támadónak, aki heti 300 ezer fontot kereshet új klubjában. A Liverpool ezen a nyáron rekordösszegű, 204 millió fontot költött új játékosokra, köztük Florian Wirtzre, Jeremie Frimpongra, Kerkez Milosra és Hugo Ekitikére, de a Premier League címvédője még tovább szeretne erősödni. A Newcastle 120 millió fontot szeretne a támadóért, ami azért is érdekes, mert mindkét klub érdeklődött Hugo Ekitike iránt is, akit szintén a ’Pool vett meg 69 millió fontért, így a Szarkák nem tudják vele pótolni Isakot. A Newcastle most a lipcsei Benjamin Seskót szemelte ki, de érte licitál a Manchester United is, így kérdés, kivel tudja pótolni a svédet majd a csapat, amely folyamatosan azt kommunikálja, hogy Isak nem eladó. Isak a hírek szerint már jelezte távozási szándékát, és az átigazolási hírekben jártasak szerint csak a Liverpool érdekli. A hivatalos verzió szerint Isak sérülés miatt nem tartott a csapattal, de érdekes, hogy Spanyolországban jelentkezett edzésre.

