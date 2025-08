Alexander Isak július végén tudatta a Newcastle United vezetőségével, hogy távozni szeretne a Premier League-klubtól. A svéd válogatott támadó nem is utazott el Ázsiába, ahol csapata végzi a felkészülést, és sztrájkba is kezdett. A 25 éves labdarúgó a hírek szerint viszont már befejezte a sztrájkolást és elkezdett egyéni tréningeket végezni, a legfrissebb információk alapján pedig már vissza is tért a Newcastle edzőközpontjába.

Alexander Isak végül marad a Newcastle játékosa?

Alexander Isak visszatért

A korábbi hírek szerint Isak már közölte klubjával, hogy a Liverpoolhoz szeretne szerződni és a személyes feltételeket illetően már mindenben megállapodott a Premier League címvédőjével, csupán a két csapatnak kell megegyeznie egymással a vételárról. A Newcastle-szurkolókat fel is dühítette a Szoboszlai Dominikékhoz vágyódó csatár, a svéd játékost patkánynak nevezték, ám a „Szarkák” nem óhajtanak egykönnyen lemondani a keret legértékesebb tagjáról.

A Sky Sports értesülései szerint Isak hiába óhajt távozni, egyelőre úgy tűnik, beadta a derekát a klubvezetésnek, mert meglepő módon visszatért a Newcastle United edzőközpontjába hétfő reggel.

Eddie Howe, a Newcastle edzője korábban leszögezte, hogy a klub továbbra is támogatja Isakot, és reméli, hogy a 25 éves támadó a következő szezonban is a csapat játékosa lesz.

A PL-csapat valóban komolyan gondolja a sztárcsatár megtartását, mert a Liverpool 110 millió fontos ajánlatát élből elutasította.

A nyáron jelentősen erősítő Vörösök még nem tettek le arról, hogy Isakot is megszerezzék, de könnyen lehet, hogy a svéd válogatott klasszis klubváltása egyelőre váratni fog magára.

Az szinte biztos, hogy a nyár egyik legdrámaibb átigazolási szappanoperája ezzel nem ért véget, a közeljövőben újabb fordulatok sem elképzelhetetlenek.

