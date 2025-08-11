Az isztambuli klub közleménye szerint közös megegyezéssel bontották fel Álvaro Morata kölcsönszerződését, így „eredeti” klubja, az AC Milan ötmillió eurót fizet vissza a török egyesületnek, a játékos pedig lemond közel 650 000 eurós fennmaradó fizetéséről – adta hírül az MTI.
Morata a téli átigazolási szezonban került a Galatasarayhoz, ahol 16 mérkőzésen hét gólt és három gólpasszt jegyzett.
Sajtóhírek szerint az Európa-bajnok spanyol futballista az olasz Comónál folytatja pályafutását,
ahol korábbi válogatottbeli csapattársa, Cesc Fábregas a vezetőedző.