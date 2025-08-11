Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Fél év után távozott a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaraytól Álvaro Morata, az együttes spanyol válogatott támadója.

Az isztambuli klub közleménye szerint közös megegyezéssel bontották fel Álvaro Morata kölcsönszerződését, így „eredeti” klubja, az AC Milan ötmillió eurót fizet vissza a török egyesületnek, a játékos pedig lemond közel 650 000 eurós fennmaradó fizetéséről – adta hírül az MTI.

Álvaro Morata, ISTANBUL, TURKIYE - APRIL 27: Victor Osimhen (L) and Alvaro Morata (R) celebrate after winning the Turkish Super Lig week 33 football match between ikas Eyupspor and Galatasaray at Recep Tayyip Erdogan Stadium in Istanbul, Turkiye on April 27, 2025. Arife Karakum / Anadolu (Photo by Arife Karakum / Anadolu via AFP)
Álvaro Morata fél év után távozik a Galatasaraytól
Fotó: ARIFE KARAKUM / ANADOLU

Véget ér Álvaro Morata törökországi kalandja

Morata a téli átigazolási szezonban került a Galatasarayhoz, ahol 16 mérkőzésen hét gólt és három gólpasszt jegyzett.

Sajtóhírek szerint az Európa-bajnok spanyol futballista az olasz Comónál folytatja pályafutását, 

ahol korábbi válogatottbeli csapattársa, Cesc Fábregas a vezetőedző.

Kapcsolódó cikkek

A törökök felfedezték a magyar Cristiano Ronaldót, elképesztően beszélnek róla
Rekordösszegért igazolt világsztárt Sallai Roland csapata
Sallai Roland igazi sztárcsapatban találhatja magát hamarosan

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!