Az isztambuli klub közleménye szerint közös megegyezéssel bontották fel Álvaro Morata kölcsönszerződését, így „eredeti” klubja, az AC Milan ötmillió eurót fizet vissza a török egyesületnek, a játékos pedig lemond közel 650 000 eurós fennmaradó fizetéséről – adta hírül az MTI.

Álvaro Morata fél év után távozik a Galatasaraytól

Fotó: ARIFE KARAKUM / ANADOLU

Véget ér Álvaro Morata törökországi kalandja

Morata a téli átigazolási szezonban került a Galatasarayhoz, ahol 16 mérkőzésen hét gólt és három gólpasszt jegyzett.

Sajtóhírek szerint az Európa-bajnok spanyol futballista az olasz Comónál folytatja pályafutását,

ahol korábbi válogatottbeli csapattársa, Cesc Fábregas a vezetőedző.

