A két csapat BL-főtábláért vívott párharca még nem dőlt el, az első mérkőzés 1-1-es döntetlent hozott. A bázeli meccsen a Bayern Münchenben, az Interben és a Liverpoolban is megfordult Xherdan Shaqiri szerzett vezetést büntetőből, majd az első félidő hajrájában Gabriel Pereira kiegyenlített. A hajrában a Köbenhavn csatára, Andreas Cornelius hőssé válhatott volna, de hiába talált be a 87. percben, les miatt a videobíró elvette a gólját. Ha mindez nem lett volna elég, három perccel később az ellenfél egyik játékosa a lehető legérzékenyebb ponton rúgta meg.

Andreas Cornelius olyan helyen sérült meg, ahol legkevésbé sem szeretett volna

Fotó: MADS CLAUS RASMUSSEN / Ritzau Scanpix

Ez fájhatott Andreas Corneliusnak!

A 46-szoros dán válogatott csatárt a rendes játékidő utolsó percében hatásos módon állította meg Adrian Barisic, a bosnyák védő nemes egyszerűséggel nemi szerven talpalta a Köbenhavn támadóját, aki azonnal a földre rogyott. A felvétel alapján tisztán látszik, mi történt, a stoplissal történő brutális mozdulatért villant is a sárga lap a vétkesnek. A Basel egyébként 10 emberrel fejezte be a meccset, a 82. percben Jonas Adjetey megkapta a második sárgáját, majd a pirosat.

A visszavágó egy hét múlva esedékes, a továbbjutás Dániában dől majd el, a győztes a Bajnokok Ligája alapszakaszába jut be, a vesztes pedig az Európa-liga-főtáblával vigasztalódhat.

