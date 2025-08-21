Live
A labdarúgó Bajnokok Ligája-playoff első mérkőzésén a Köbenhavn játékosa alaposan pórul járt. Az FC Basel elleni találkozó hajrájában Andreas Cornelius lesről talált be, ezért elvették a gólját, majd a svájciak egyik futballistája a lehető legérzékenyebb ponton rúgta meg.

A két csapat BL-főtábláért vívott párharca még nem dőlt el, az első mérkőzés 1-1-es döntetlent hozott. A bázeli meccsen a Bayern Münchenben, az Interben és a Liverpoolban is megfordult Xherdan Shaqiri szerzett vezetést büntetőből, majd az első félidő hajrájában Gabriel Pereira kiegyenlített. A hajrában a Köbenhavn csatára, Andreas Cornelius hőssé válhatott volna, de hiába talált be a 87. percben, les miatt a videobíró elvette a gólját. Ha mindez nem lett volna elég, három perccel később az ellenfél egyik játékosa a lehető legérzékenyebb ponton rúgta meg.

FC Copenhagen's Andreas Cornelius during the Champions League qualifying match in the third qualifying round between FC Copenhagen and Malmö FF at Parken in Copenhagen, Denmark, Tuesday, August 12, 2025. (Photo: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) (Photo by Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix via AFP)
Andreas Cornelius olyan helyen sérült meg, ahol legkevésbé sem szeretett volna
Fotó: MADS CLAUS RASMUSSEN / Ritzau Scanpix

Ez fájhatott Andreas Corneliusnak!

A 46-szoros dán válogatott csatárt a rendes játékidő utolsó percében hatásos módon állította meg Adrian Barisic, a bosnyák védő nemes egyszerűséggel nemi szerven talpalta a Köbenhavn támadóját, aki azonnal a földre rogyott. A felvétel alapján tisztán látszik, mi történt, a stoplissal történő brutális mozdulatért villant is a sárga lap a vétkesnek. A Basel egyébként 10 emberrel fejezte be a meccset, a 82. percben Jonas Adjetey megkapta a második sárgáját, majd a pirosat. 

A visszavágó egy hét múlva esedékes, a továbbjutás Dániában dől majd el, a győztes a Bajnokok Ligája alapszakaszába jut be, a vesztes pedig az Európa-liga-főtáblával vigasztalódhat.

