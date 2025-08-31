Jamie Vardy nyáron távozott a Premier League előző idényében kiesett Leicester City csapatától, amellyel 2016-ban bajnoki címet nyert, ami az angol élvonal történetének egyik legnagyobb meglepetése volt. A 26-szoros angol válogatott csatárt azóta több csapattal is hírbe hozták, köztük a Crystal Palace, a Wrexham, a skót Rangers, valamit amerikai csapatok érdeklődéséről is lehetett hallani. Sőt, állítólag a holland Feyenoord is igényt tartott a szolgálataira, olyannyira, hogy a csapat vezetőedzője, Robin Van Persie személyesen próbálta meggyőzni a támadót, aki azonban elutasította az ajánlatot.

A korábbi angol válogatott focista, Jamie Vardy májusban játszotta le búcsúmeccsét a PL-ből kiesett Leicester Cityben

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Olaszországba igazol az egykori angol válogatott csatár

A veterán csatár azonban úgy tűnik, hogy döntött a jövőjéről és Olaszország felé veszi az irányt. Az átigazolási hírekben rendre jól értesült olasz újságíró, Fabrizio Romano legalábbis arról számolt be a közösségi oldalán, hogy Vardy megállapodott a Cremonese csapatával, így nagyon közel áll ahhoz, hogy a Serie A-ba az előző idény végén feljutott gárdához szerződjön.

A 38 éves Vardy vasárnap este utazik Olaszországba, hogy átessen az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokon, majd azt követően véglegesítik a 2026 nyaráig szóló szerződését, amely egyéves hosszabbítási opciót is tartalmaz, amennyiben az olasz klub bennmarad az élvonalban.

Jamie vardy 2012-ben az ötödosztályú Fleetwood Town együttesétől – mindössze egymillió fontért – igazolt a Leicester Cityhez, melynek színeiben minden sorozatot figyelembe véve 200 gólt szerzett, így a klub történetének legnagyobb játékosává vált. A 2016-os szezonban megdöntötte a holland Ruud van Nistelrooy rekordját azzal, hogy sorozatban 11 bajnokin talált az ellenfelek kapujába. Emellett 2021-ben az FA Kupát is elhódította, illetve kétszer, 2014-ben és 2024-ben elévülhetetlen érdemei voltak a feljutásban a másodosztályból. Vardy 2020-ban a Premier League legidősebb gólkirálya lett.

