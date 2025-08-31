Live
Olaszországban folytathatja pályafutását Jamie Vardy. Sajtóhírek szerint a korábbi angol válogatott focista a Serie A újoncához igazol.

Jamie Vardy nyáron távozott a Premier League előző idényében kiesett Leicester City csapatától, amellyel 2016-ban bajnoki címet nyert, ami az angol élvonal történetének egyik legnagyobb meglepetése volt. A 26-szoros angol válogatott csatárt azóta több csapattal is hírbe hozták, köztük a Crystal Palace, a Wrexham, a skót Rangers, valamit amerikai csapatok érdeklődéséről is lehetett hallani. Sőt, állítólag a holland Feyenoord is igényt tartott a szolgálataira, olyannyira, hogy a csapat vezetőedzője, Robin Van Persie személyesen próbálta meggyőzni a támadót, aki azonban elutasította az ajánlatot.

angol válogatott focista Jamie Vardy of Leicester City receives a commemorative piece from the Leicester City owner during the Premier League match between Leicester City and Ipswich Town at the King Power Stadium in Leicester, on May 18, 2025. (Photo by Stuart Leggett | MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
A korábbi angol válogatott focista, Jamie Vardy májusban játszotta le búcsúmeccsét a PL-ből kiesett Leicester Cityben
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Olaszországba igazol az egykori angol válogatott csatár

A veterán csatár azonban úgy tűnik, hogy döntött a jövőjéről és Olaszország felé veszi az irányt. Az átigazolási hírekben rendre jól értesült olasz újságíró, Fabrizio Romano legalábbis arról számolt be a közösségi oldalán, hogy Vardy megállapodott a Cremonese csapatával, így nagyon közel áll ahhoz, hogy a Serie A-ba az előző idény végén feljutott gárdához szerződjön.

A 38 éves Vardy vasárnap este utazik Olaszországba, hogy átessen az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokon, majd azt követően véglegesítik a 2026 nyaráig szóló szerződését, amely egyéves hosszabbítási opciót is tartalmaz, amennyiben az olasz klub bennmarad az élvonalban.

Jamie vardy 2012-ben az ötödosztályú Fleetwood Town együttesétől – mindössze egymillió fontért – igazolt a Leicester Cityhez, melynek színeiben minden sorozatot figyelembe véve 200 gólt szerzett, így a klub történetének legnagyobb játékosává vált. A 2016-os szezonban megdöntötte a holland Ruud van Nistelrooy rekordját azzal, hogy sorozatban 11 bajnokin talált az ellenfelek kapujába. Emellett 2021-ben az FA Kupát is elhódította, illetve kétszer, 2014-ben és 2024-ben elévülhetetlen érdemei voltak a feljutásban a másodosztályból. Vardy 2020-ban a Premier League legidősebb gólkirálya lett. 

