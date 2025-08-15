Antonio Conte mindig is híres volt heves vérmérsékletéről, az olasz edző még egy barátságos meccsen is tűzben ég. A Napoli csütörtökön az Olimpiakosz ellen lépett pályára, a 37. percben pedig nem túl szép jelenetet láthattak a nézők, amikor a görögök csatára, a marokkói Ayoub El Kaabi durván felöklelte az olaszok koszovói védőjét, Amir Rrahmanit. Az esetet közvetlen közelről nézhette végig a Napoli edzője, aki nem is hagyta szó nélkül a látottakat.
Az 56 éves tréner azonnal ott termett a pályán és öles léptekkel indult meg a marokkói csatár felé, jelezve, hogy barátságos meccsen nem kellene ilyen brutális módon szabálytalankoni.
Conte kis híján nekiment El Kaabinak, de a negyedik számú játékvezető közéjük állt,
és a biztonságiak is ott voltak a közelben, majd a heves szóváltást követően lecsillapodtak a kedélyek.
A Serie A címvédője 2-1-re nyerte meg utolsó felkészülési meccsét, Conte együttese legközelebb már a bajnoki nyitányon lép pályára a Sassuolo otthonában az első fordulóban.
Érdekesség, hogy éppen három évvel ezelőtt volt Conténak egy emlékezetes balhéja, amikor a Chelsea és a Tottenham rangadóján Thomas Tuchellel akaszkodott össze. A két edző a lefújást követően megpróbált kezet fogni egymással, de ebből inkább kölcsönös ráncibálás lett, majd kis híján verekedés. Pillanatok alatt ott termett egy kisebb tömeg, az indulatos feleket a játékosoknak és a stábtagoknak kellett szétválasztaniuk, végül a bíró mindkét edzőnek felmutatta a piros lapot.