Az olasz bajnoki címvédő Napoli felkészülési mérkőzésen 2-1-re legyőzte a görög Olimpiakoszt. A meccs nem volt mindig barátságos hangulatú, egy kemény belépő után Antonio Conte borzasztóan dühös lett, az olasz edzőt úgy kellett lefogni, nehogy nekimenjen az ellenfél játékosának.

Antonio Conte mindig is híres volt heves vérmérsékletéről, az olasz edző még egy barátságos meccsen is tűzben ég. A Napoli csütörtökön az Olimpiakosz ellen lépett pályára, a 37. percben pedig nem túl szép jelenetet láthattak a nézők, amikor a görögök csatára, a marokkói Ayoub El Kaabi durván felöklelte az olaszok koszovói védőjét, Amir Rrahmanit. Az esetet közvetlen közelről nézhette végig a Napoli edzője, aki nem is hagyta szó nélkül a látottakat.

Antonio Conte coaches Napoli during a friendly soccer match against Olympiacos FC at Stadio Patini in Castel di Sangro, Italy, on August 14, 2025. (Photo by Ciro De Luca/NurPhoto) (Photo by Ciro De Luca / NurPhoto via AFP)
Antonio Conte borzasztóan dühös lett az Olimpiakosz csatárára
Fotó: CIRO DE LUCA / NurPhoto

Antonio Conte őrjöngve rohant be a pályára

Az 56 éves tréner azonnal ott termett a pályán és öles léptekkel indult meg a marokkói csatár felé, jelezve, hogy barátságos meccsen nem kellene ilyen brutális módon szabálytalankoni. 

Conte kis híján nekiment El Kaabinak, de a negyedik számú játékvezető közéjük állt, 

és a biztonságiak is ott voltak a közelben, majd a heves szóváltást követően lecsillapodtak a kedélyek.

A Serie A címvédője 2-1-re nyerte meg utolsó felkészülési meccsét, Conte együttese legközelebb már a bajnoki nyitányon lép pályára a Sassuolo otthonában az első fordulóban.

Érdekesség, hogy éppen három évvel ezelőtt volt Conténak egy emlékezetes balhéja, amikor a Chelsea és a Tottenham rangadóján Thomas Tuchellel akaszkodott össze. A két edző a lefújást követően megpróbált kezet fogni egymással, de ebből inkább kölcsönös ráncibálás lett, majd kis híján verekedés. Pillanatok alatt ott termett egy kisebb tömeg, az indulatos feleket a játékosoknak és a stábtagoknak kellett szétválasztaniuk, végül a bíró mindkét edzőnek felmutatta a piros lapot.

