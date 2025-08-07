A labdarúgás legrangosabb egyéni elismerését szeptember 22-én adják át Párizsban, ahol a győztes nevét a France Football által összeállított, száz nemzet újságíróiból álló szavazókör döntése alapján hirdetik ki, hogy kié az Aranylabda. A szakírók tíz játékost rangsorolnak, az első helyezett 15, a második 12 pontot kap, a többiek pedig csökkenő sorrendben 10-től egészen 1 pontig.

Az Aranylabda-listára felkerült Gyökeres óriásit ment a Sportingban, de a mostani szezonban már az Arsenalt erősíti

Fotó: GLYN KIRK / AFP

Fontos kiemelni, hogy a jelöltek listája kizárólag a 2024/2025-ös idényben nyújtott teljesítmény alapján állt össze. Vagyis nem a jelenleg zajló nyári átigazolások, még el nem kezdődött új szezonok vagy válogatott mérkőzések, hanem a mögöttünk álló futballév alapján született a döntés.

Éppen ezért azok a labdarúgók, akik már klubot váltottak a nyári időszakban, a listán még előző egyesületüknél felmutatott érdemeikkel kerültek be.

Kilenc PSG-focista az Aranylabda jelöljei között

A harminc jelölt között jól látható, mely klubok dominálták az elmúlt idényt. A Bajnokok Ligáját megnyerő Paris Saint-Germain kilenc játékost adott a listához, ami figyelemre méltó fölényt tükröz. A Barcelona négy, míg a Real Madrid és a Liverpool három-három labdarúgóval képviselteti magát.