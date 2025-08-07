Live
Nyilvánosságra hozták a 2025-ös Aranylabda harminc fős jelöltlistáját, amelyen ott szerepel az Arsenal csatára, Viktor Gyökeres is. A svéd válogatott támadó magyar felmenőkkel rendelkezik, és bár nem tagja a magyar nemzeti csapatnak, talán nem túlzás azt mondani: neki is szoríthatunk.

A labdarúgás legrangosabb egyéni elismerését szeptember 22-én adják át Párizsban, ahol a győztes nevét a France Football által összeállított, száz nemzet újságíróiból álló szavazókör döntése alapján hirdetik ki, hogy kié az Aranylabda. A szakírók tíz játékost rangsorolnak, az első helyezett 15, a második 12 pontot kap, a többiek pedig csökkenő sorrendben 10-től egészen 1 pontig.

Arsenal's Swedish striker #14 Viktor Gyokeres (L) holds off Villarreal's Spanish midfielder #20 Alberto Moleiro (R) during the pre-season friendly football match between Arsenal and Villarreal at the Emirates Stadium in London on August 6, 2025. (Photo by Glyn KIRK / AFP) Gyökeres Aranylabda
Az Aranylabda-listára felkerült Gyökeres óriásit ment a Sportingban, de a mostani szezonban már az Arsenalt erősíti
Fotó: GLYN KIRK / AFP

Fontos kiemelni, hogy a jelöltek listája kizárólag a 2024/2025-ös idényben nyújtott teljesítmény alapján állt össze. Vagyis nem a jelenleg zajló nyári átigazolások, még el nem kezdődött új szezonok vagy válogatott mérkőzések, hanem a mögöttünk álló futballév alapján született a döntés.

Éppen ezért azok a labdarúgók, akik már klubot váltottak a nyári időszakban, a listán még előző egyesületüknél felmutatott érdemeikkel kerültek be.

Kilenc PSG-focista az Aranylabda jelöljei között

A harminc jelölt között jól látható, mely klubok dominálták az elmúlt idényt. A Bajnokok Ligáját megnyerő Paris Saint-Germain kilenc játékost adott a listához, ami figyelemre méltó fölényt tükröz. A Barcelona négy, míg a Real Madrid és a Liverpool három-három labdarúgóval képviselteti magát.

A liverpooli jelöltek: Mohamed Szalah, Virgil van Dijk és Alexis Mac Allister. Noha a frissen átigazolt Florian Wirtz is szerepel a listán, ő a 2024/2025-ös idényt még a Bayer Leverkusen játékosaként teljesítette, így a jelölése a német klubnál nyújtott formájának szól. A nyáron ugyan Liverpoolba szerződött, de a listán nem mint angol klubjátékos, hanem a Bundesliga sztárjaként szerepel.

A jelöltek között olyan további ismert nevek is megtalálhatók, mint Erling Haaland, Jude Bellingham, Vinícius Júnior, Harry Kane, Lautaro Martínez vagy épp Viktor Gyökeres.

A mezőny ugyan rendkívül erős, de a nemzetközi fogadóirodák egyértelműen egy nevet emelnek ki, Ousmane Dembéléét.

A PSG francia válogatott szélsője a Bajnokok Ligája-győzelem során is főszerepet játszott, és válogatott szinten is kiemelkedő idényt zárt. 

Paris Saint-Germain's French forward #10 Ousmane Dembele celebrates scoring his team's second goal during the FIFA Club World Cup 2025 quarterfinal football match between France's Paris Saint-Germain and Germany's Bayern Munich at the Mercedes-Benz Stadium in Atlanta on July 5, 2025. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
A fogadóirodák szerint Dembélé a legnagyobb favorit
Fotó: Patricia De Melo Moreira/AFP

Dembélé mögött a második legnagyobb esélyesként a Barcelona mindössze 17 éves támadóját, Lamine Yamalt tartják számon. Nem kizárt, hogy az ifjú spanyol csillag történelmet írva akár a legfiatalabb győztessé is válhat. A harmadik-hatodik helyen rendre olyan nevek tűnnek fel, mint Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Raphinha, valamint a Chelsea játékosa, Cole Palmer. A PSG többi jelöltjei – Hakimi, Vitinha, Donnarumma vagy Nuno Mendes – ugyan bejutottak a legjobb harmincba, ám a fogadóirodák szerint egyikük sem tartozik a szűk esélyesek közé. Valamennyire kiemelkedik Vitinha, akinek a szezonbeli teljesítményét többen is dicsérték, de az oddsok alapján nem tartják reális várományosnak.

Viktor Gyökeres nevét ugyan nem említik a fogadóirodák az élmezőnyben, ám a jelölése önmagában is komoly elismerésnek számít.

A végső sorrend szeptember 22-én derül ki a párizsi gálán. 

