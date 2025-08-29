Augusztus 28-án este sorsolták ki a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának párosításait. Természetesen megszólalt a Liverpool vezetőedzője, Arne Slot elmondta, mit gondol a nyolc ellenfélről: „Azt hiszem, az első dolog, amit el kell mondani, hogy a tavalyi szezonhoz hasonlóan ez is egy nagyon nehéz sorsolás lesz, de tudtuk, hogy az lesz, mert a Bajnokok Ligájában, különösen az új formátummal, nincs könnyű sorsolás. De az is világos, hogy ez egy nagyon izgalmas sorsolás, tele nagy meccsekkel otthon és idegenben is. Az, hogy ismét a Real Madridot fogadhatjuk az Anfielden, az valami egészen különleges. A tavalyi meccs természetesen emlékezetes volt, és ezt várom most is. Biztos vagyok benne, hogy ez egy olyan mérkőzés, amelyre az egész világ figyelni fog.”

Arne Slot örül annak, hogy akad egy holland ellenfél is

A Liverpool holland mestere arra is kitért, hogy milyen lesz egy hollandiai csapat ellen pályára lépni az alapszakaszban: „Személyes megjegyzésként mindig jó egy holland csapat, a PSV Eindhoven ellen játszani, amely két egymást követő évben is megnyerte a bajnoki címet. Ugyanez vonatkozik a Galatasarayra, amely sorozatban háromszor nyert Törökországban, és a Qarabagra, Azerbajdzsán bajnokára. És az, hogy olyan kaliberű csapatok ellen játszhatunk, mint az Inter Milan, az Atlético Madrid, az Eintracht Frankfurt és a Marseille, jól mutatja ennek a sorozatnak az erejét. Egyik bajnoki mérkőzésünk sem lesz egyszerű, ez világos, de biztos vagyok benne, hogy

a szurkolóink ​​izgatottan várják majd az összes hazai meccset és az összes idegenbeli mérkőzést, amelyeket mind nagy stadionokban, fanatikus és szenvedélyes szurkolók előtt játszunk majd.

Nagyon sűrű menetrend vár ránk, mind Angliában, mind Európában, de izgatottak vagyunk és készen állunk az előttünk álló kihívásokra.”

Az UEFA a pontos menetrendet legkésőbb szombat estig elkészíti, míg a teljes lista az összes mérkőzéssel ITT érhető el.