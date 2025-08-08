Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Bajban az ukránok: súlyos járvány tört ki a fronton

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Liverpool vasárnap délután játssza első tétmérkőzését a 2025/2026-os idényben. A Premier League címvédője a Community Shieldért (angol Szuperkupa) csap össze a Wembley Stadionban a Crystal Palace csapatával, amely az előző szezonban megnyerte az FA-kupát. A közelgő mérkőzés előtt a Liverpool vezetőedzője, Arne Slot nyilatkozott, a holland tréner az ellenfélről és a távozófélben lévő Darwin Nunezről is beszélt.

A Liverpool edzője, Arne Slot pénteken, az AXA edzőközpontban vett részt a 2025/2026-os idény első sajtótájékoztatóján. A Premier League címvédője vasárnap már trófeáért játszik, a Community Shielden lép pályára az FA-kupa-győztes Crystal Palace ellen. A holland trénert elsőként a távozófélben lévő Darwin Nunezről kérdezték, de Slot nem igazán akart részletekbe belemenő választ adni az uruguayi támadóval kapcsolatban.

Liverpool's head coach Arne Slot attends the training session ahead of their pre-season friendly football match against Yokohama F. Marinos, in Chiba city on July 29, 2025. (Photo by Philip FONG / AFP)
Arne Slot a Crystal Palace elleni meccs előtt tartott sajtótájékoztatót
Fotó: PHILIP FONG / AFP

Arne Slot nem foglalkozik Darwin Nunezzel

Soha nem beszélünk olyan játékosokról, akik nem a mieink. Beszélhetnék Hugo Ekitikéről, akit nemrég igazoltunk. Nagyon elégedettek vagyunk a keretünkkel. Elmentek játékosok, de hoztunk is újakat, és a fiatalok is jól teljesítenek. Darwin talán távozik, de még nincs szerződése. 

Várnunk kell néhány napot, mire lezárulnak a dolgok” – zárta rövidre a szaúdi fociligába tartó uruguayi csatárral kapcsolatos témát Slot, aki azt is elmondta, hogy nem terveznek új középhátvédet igazolni, mert rengetegen vannak a keretben, akik bevethetők ezen a poszton. 

A Liverpool edzője a fiatalokat, köztük Trey Nyonit és Rio Ngumohát dicsérte, majd a vasárnapi ellenfélről, a Crystal Palace-ról is szót ejtett.

Kontratámadások, rögzített helyzetek, hosszú passzok Mateta-nak és a csatáraik egyéni minősége. Ezekben kiemelkedő az ellenfél. 

A Palace még mindig ugyanaz a csapat. Jó kihívás számunkra a szezonkezdetre ez a meccs” – jelentette ki Szoboszlai Dominikék főnöke.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (C) fights for the ball with Crystal Palace's English defender #03 Tyrick Mitchell during the English Premier League football match between Liverpool and Crystal Palace at Anfield in Liverpool, north west England on May 25, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai Dominikék a Crystal Palace ellen küzdenek meg az angol Szuperkupáért
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Slot még a csapatában rejlő minőséget emelte ki, kitérve a támadószekcióra, ahol rengeteg kiváló játékos áll a rendelkezésére.

A Premier League győztesénél várhatóan két magyar futballista, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is lehetőséget kap majd, utóbbinak ez lesz az első tétmérkőzése új klubja színeiben. Pécsi Ármin egyelőre a harmadik számú kapus a csapatnál.

A Vörösök történetük során 25. alkalommal játszanak a Szuperkupáért, eddig 11-szer hódították el a trófeát, legutóbb 2022-ben. 

A Crystal Palace és a Liverpool mindössze egyszer mérkőzött meg egymással semleges helyszínen, 1990-ben az FA Kupa elődöntőjében a Villa Parkban 4-3-ra nyertek a fővárosiak.

Kapcsolódó cikkek

„Mbappét vegyük meg” – Szoboszlai legnagyobb kritikusa figyelmeztette a Liverpoolt
Rossz hír a Liverpoolnak, megvan az „új Haaland” klubcsapata
Új fotót mutattak Szoboszlai Dominikék, mindig erről álmodtak

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!