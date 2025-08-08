A Liverpool edzője, Arne Slot pénteken, az AXA edzőközpontban vett részt a 2025/2026-os idény első sajtótájékoztatóján. A Premier League címvédője vasárnap már trófeáért játszik, a Community Shielden lép pályára az FA-kupa-győztes Crystal Palace ellen. A holland trénert elsőként a távozófélben lévő Darwin Nunezről kérdezték, de Slot nem igazán akart részletekbe belemenő választ adni az uruguayi támadóval kapcsolatban.

Arne Slot a Crystal Palace elleni meccs előtt tartott sajtótájékoztatót

Fotó: PHILIP FONG / AFP

Arne Slot nem foglalkozik Darwin Nunezzel

Soha nem beszélünk olyan játékosokról, akik nem a mieink. Beszélhetnék Hugo Ekitikéről, akit nemrég igazoltunk. Nagyon elégedettek vagyunk a keretünkkel. Elmentek játékosok, de hoztunk is újakat, és a fiatalok is jól teljesítenek. Darwin talán távozik, de még nincs szerződése.

Várnunk kell néhány napot, mire lezárulnak a dolgok” – zárta rövidre a szaúdi fociligába tartó uruguayi csatárral kapcsolatos témát Slot, aki azt is elmondta, hogy nem terveznek új középhátvédet igazolni, mert rengetegen vannak a keretben, akik bevethetők ezen a poszton.

A Liverpool edzője a fiatalokat, köztük Trey Nyonit és Rio Ngumohát dicsérte, majd a vasárnapi ellenfélről, a Crystal Palace-ról is szót ejtett.

Kontratámadások, rögzített helyzetek, hosszú passzok Mateta-nak és a csatáraik egyéni minősége. Ezekben kiemelkedő az ellenfél.

A Palace még mindig ugyanaz a csapat. Jó kihívás számunkra a szezonkezdetre ez a meccs” – jelentette ki Szoboszlai Dominikék főnöke.

Szoboszlai Dominikék a Crystal Palace ellen küzdenek meg az angol Szuperkupáért

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Slot még a csapatában rejlő minőséget emelte ki, kitérve a támadószekcióra, ahol rengeteg kiváló játékos áll a rendelkezésére.

A Premier League győztesénél várhatóan két magyar futballista, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is lehetőséget kap majd, utóbbinak ez lesz az első tétmérkőzése új klubja színeiben. Pécsi Ármin egyelőre a harmadik számú kapus a csapatnál.

A Vörösök történetük során 25. alkalommal játszanak a Szuperkupáért, eddig 11-szer hódították el a trófeát, legutóbb 2022-ben.

A Crystal Palace és a Liverpool mindössze egyszer mérkőzött meg egymással semleges helyszínen, 1990-ben az FA Kupa elődöntőjében a Villa Parkban 4-3-ra nyertek a fővárosiak.