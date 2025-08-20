Live
Főhet Mikel Arteta feje a szezon első hazai bajnokija előtt. Könnyen lehet ugyanis, hogy az Arsenal három játékosára sem számíthat sérülés miatt.

A Premier League előző kiírásának ezüstérmese a Manchester United elleni 1-0-s győzelemmel kezdte az új idényt, szombaton pedig már az újonc Leeds United csapatát fogadja az Emirates Stadionban. Az Arsenal szerdai edzését azonban három játékos is kihagyta.

Arsenal's German midfielder #29 Kai Havertz (C) is fouled by Manchester United's English defender #05 Harry Maguire (R) during the English Premier League football match between Manchester United and Arsenal at Old Trafford in Manchester, north west England, on August 17, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Megsérült az Arsenal támadója, Kai Havertz
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Idén sem kerülik el a sérülések az Arsenalt

Tavaly az Arsenal több kulcsjátékosát is elveszítette hosszabb-rövidebb időre sérülés miatt, és úgy tűnik ez a tendencia idén sem szakad. A londoniak szerdai edzését ugyanis kihagyta Kai Havertz, Christian Norgaard és Ben White is. 

Közülük a német válogatott támadó térdsérülése a legsúlyosabb, s bár a pontos diagnózis még nem ismert, az Athletic úgy tudja, hogy Mikel Arteta hosszabb ideig lesz kénytelen nélkülözni a játékost. Emiatt állítólag az Arsenalnál jelenleg azon dolgoznak, hogy még az átigazolási időszak zárulta előtt igazoljanak egy új csatárt – annak ellenére, hogy nem rég 63 millió fontért szerződtették az előző idény egyik legeredményesebb játékosát, Viktor Gyökerest. A magyar származású svéd válogatott múlt hétvégén már bemutatkozott az angol élvonalban, ám az első meccse után sok kritika érte, mondván időre van még szüksége, hogy formába lendüljön.

Havertz, aki combhajlító sérülése miatt az előző idény felét kihagyta, éppen Gyökeres helyére állt be a Manchester United elleni hétvégi rangadó 60. percében. A sérülése most nagy csapás az Ágyúsoknak, különösen annak fényében, hogy az előző szezon elején kidőlt Gabriel Jesus még midig lábadozik az elülső keresztszalag-műtétje után. Arteta lehetőségei igencsak korlátozottak, ugyanis Gyökeres mellett csak Leandro Trossard, valamint az eredetileg védekező középpályás, de kényszerből tavaly már csatárrá alakuló Mikel Merino bevethető.

Az Arsenal szombaton az újonc Leeds Unitedet fogadja az Emiratesben, majd jövő héten a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milos és Pécsi Ármint foglalkoztató címvédő Liverpoollal találkozik. 

