Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Nagy a baj! NATO-tagországot támadott meg Ukrajna?

Link másolása
Vágólapra másolva!
Az angol labdarúgó-bajnokság 2. fordulójában az Arsenal hazai pályán 5-0-ra legyőzte a Leeds United csapatát. A találkozón a magyar származású Viktor Gyökeres két góllal járult hozzá a sikerhez, a legnagyobb szenzációt mégis a 15 éves Max Dowman okozta, aki a Premier League történetének második legfiatalabb debütáló játékosaként bohócot csinált a vendégcsapat védelméből. Dowman jelenleg az angol labdarúgás legnagyobb szenzációja, azt azonban kevesen tudják róla, hogy jelenleg éhbérét futballozik az észak-londoni csapatban.

A 15 éves Max Dowman ugyan csak múlt hétvégén robbant be a köztudatba, viszont akik rendszeresen követik az Arsenal mindennapjait, azok már egy ideje tudják, hogy van egy felbecsülhetetlen értékű kincs Mikel Arteta együttesében. Dowmanről már egy évvel ezelőtt vírusként terjedtek az olyan videók, melyeken látható, hogy az Arsenal utánpótlás meccsein bohócot csinál az ellenfeleiből. 

Max Dowman, Dowman, Arsenal's English midfielder #56 Max Dowman (L) vies with Leeds United's Swedish defender #03 Gabriel Gudmundsson during the English Premier League football match between Arsenal and Leeds United at the Emirates Stadium in London on August 23, 2025. (Photo by HENRY NICHOLLS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Max Dowman az Arsenal nagy reménysége
Fotó: Henry Nicholls/AFP

Az internetes kommentszekcióban Dowmant rendszeresen az angol Messiként emlegetik, hiszen a bal lábas játékos rengeteg gólt lőtt, elképesztően egy az egyezik. Nem véletlen, hogy Dowman az első csapat edzőjének is felkeltette a figyelmét, Arteta pedig komolyan számol Dowmannel, ugyanis a fiatal játékos már az előző szezonban is végig a felnőtt csapattal edzett, az áttörést azonban az Arsenal nyári ázsiai túrája, majd a Leeds United elleni meccs hozta meg. 

Az Arsenal mentort jelölt ki a rekordokat döntő tehetség mellé

A Leeds United ellen tizenegyest kiharcoló Dowman a Premier League történetének második legfiatalabb debütáló játékosa lett, a rekordot csapattársa, a most 18 éves Ethan Nwaneri tartja, aki 15 évesen és 181 naposan mutatkozott be az angol élvonalban. Dowman ezt a rekordot már nem döntheti meg, arra viszont minden esélye megvan, hogy James Vaughan 2005-ben felállított rekordját megdöntve ő legyen a Premier League történetének legfiatalabb gólszerzője. Az Everton színeiben futballozó Vaughan 2005. április 10-én 16 éves és 270 napos volt, amikor betalált a Crystal Palace elleni meccsen, ezzel ő lett az angol bajnokság történetének legfiatalabb gólszerzője. 

  • A rekordok felállítása nem újdonság Dowman számára. Májusban ott volt az angol válogatottban az U17-es Európa-bajnokságon, a csehek elleni meccsen győztes gólt szerzett, ezzel pedig a torna történetének legfiatalabb gólszerzője lett.
Max Dowman of England plays during the UEFA European Under-17 Championship 2025 Group 1 qualifying soccer match between Sweden and England at the Centenary Stadium in Ta' Qali, Malta, on October 30, 2024. (Photo by Domenic Aquilina/NurPhoto) (Photo by Domenic Aquilina / NurPhoto via AFP)
Max Dowmant az angolok Messijének tartják
Fotó: Domenic Aquilina / NurPhoto via AFP

Az Arsenalnál nagyon odafigyelnek a 15 éves szupertehetségre, és rengeteg olyan intézkedést hoztak a védelmére vonatkozóan, amelyek segíthetik pályafutása előrehaladását. A klubnál nagy hangsúlyt fektetnek Dowman tanulmányaira, és arra, hogy a felnőtt csapatban játszó tinédzser megfelelő támogatást kapjon csapattársaitól. Van is kijelölt mentora, méghozzá a csapat legdrágább játékosa, az angol válogatott Declan Rice személyében.

Arsenal midfielder Declan Rice takes part in a training session at the Kai Tak Stadium in Hong Kong on July 30, 2025, ahead of a friendly exhibition football match against Tottenham Hotspur which will be played on July 31. (Photo by Peter PARKS / AFP)
A világ egyik legjobb középpályása vette szárnyai alá Max Dowmant
Fotó: Peter Parks/AFP

Dowman nem kereshet sok pénzt, és külön kell öltöznie

A Leeds elleni debütálása után Arteta elmondta, hogy most információkat gyűjtenek arról, Dowman hogyan reagál bizonyos helyzetekre, legyen az a kispadon ülés, az első csapat edzésein való részvétel vagy az, ha egyáltalán nem nevezik a keretbe.

  • A fiatal kora miatt Dowmannak az edzések előtt és mérkőzések napján külön öltözőben kell átöltöznie csapattársaitól, de a csapatmegbeszélések alatt bemehet az öltözőbe.

Dowman az életkori korlátozások miatt csak az idei szezonban debütálhatott a Premier League-ben. Nem mellesleg a FIFA szabályai szerint 17 éves koráig nem írhat alá profi szerződést a klubjával. Dowman korosztályát a Premier League-ben „ösztöndíjasoknak” nevezik, ennek keretében általában kevesebb mint 10 ezer fontot (4,4 millió forint) keresnek évente.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!