A 15 éves Max Dowman ugyan csak múlt hétvégén robbant be a köztudatba, viszont akik rendszeresen követik az Arsenal mindennapjait, azok már egy ideje tudják, hogy van egy felbecsülhetetlen értékű kincs Mikel Arteta együttesében. Dowmanről már egy évvel ezelőtt vírusként terjedtek az olyan videók, melyeken látható, hogy az Arsenal utánpótlás meccsein bohócot csinál az ellenfeleiből.
Az internetes kommentszekcióban Dowmant rendszeresen az angol Messiként emlegetik, hiszen a bal lábas játékos rengeteg gólt lőtt, elképesztően egy az egyezik. Nem véletlen, hogy Dowman az első csapat edzőjének is felkeltette a figyelmét, Arteta pedig komolyan számol Dowmannel, ugyanis a fiatal játékos már az előző szezonban is végig a felnőtt csapattal edzett, az áttörést azonban az Arsenal nyári ázsiai túrája, majd a Leeds United elleni meccs hozta meg.
A Leeds United ellen tizenegyest kiharcoló Dowman a Premier League történetének második legfiatalabb debütáló játékosa lett, a rekordot csapattársa, a most 18 éves Ethan Nwaneri tartja, aki 15 évesen és 181 naposan mutatkozott be az angol élvonalban. Dowman ezt a rekordot már nem döntheti meg, arra viszont minden esélye megvan, hogy James Vaughan 2005-ben felállított rekordját megdöntve ő legyen a Premier League történetének legfiatalabb gólszerzője. Az Everton színeiben futballozó Vaughan 2005. április 10-én 16 éves és 270 napos volt, amikor betalált a Crystal Palace elleni meccsen, ezzel ő lett az angol bajnokság történetének legfiatalabb gólszerzője.
Az Arsenalnál nagyon odafigyelnek a 15 éves szupertehetségre, és rengeteg olyan intézkedést hoztak a védelmére vonatkozóan, amelyek segíthetik pályafutása előrehaladását. A klubnál nagy hangsúlyt fektetnek Dowman tanulmányaira, és arra, hogy a felnőtt csapatban játszó tinédzser megfelelő támogatást kapjon csapattársaitól. Van is kijelölt mentora, méghozzá a csapat legdrágább játékosa, az angol válogatott Declan Rice személyében.
A Leeds elleni debütálása után Arteta elmondta, hogy most információkat gyűjtenek arról, Dowman hogyan reagál bizonyos helyzetekre, legyen az a kispadon ülés, az első csapat edzésein való részvétel vagy az, ha egyáltalán nem nevezik a keretbe.
Dowman az életkori korlátozások miatt csak az idei szezonban debütálhatott a Premier League-ben. Nem mellesleg a FIFA szabályai szerint 17 éves koráig nem írhat alá profi szerződést a klubjával. Dowman korosztályát a Premier League-ben „ösztöndíjasoknak” nevezik, ennek keretében általában kevesebb mint 10 ezer fontot (4,4 millió forint) keresnek évente.