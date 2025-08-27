A 15 éves Max Dowman ugyan csak múlt hétvégén robbant be a köztudatba, viszont akik rendszeresen követik az Arsenal mindennapjait, azok már egy ideje tudják, hogy van egy felbecsülhetetlen értékű kincs Mikel Arteta együttesében. Dowmanről már egy évvel ezelőtt vírusként terjedtek az olyan videók, melyeken látható, hogy az Arsenal utánpótlás meccsein bohócot csinál az ellenfeleiből.

Max Dowman az Arsenal nagy reménysége

Fotó: Henry Nicholls/AFP

Az internetes kommentszekcióban Dowmant rendszeresen az angol Messiként emlegetik, hiszen a bal lábas játékos rengeteg gólt lőtt, elképesztően egy az egyezik. Nem véletlen, hogy Dowman az első csapat edzőjének is felkeltette a figyelmét, Arteta pedig komolyan számol Dowmannel, ugyanis a fiatal játékos már az előző szezonban is végig a felnőtt csapattal edzett, az áttörést azonban az Arsenal nyári ázsiai túrája, majd a Leeds United elleni meccs hozta meg.

Az Arsenal mentort jelölt ki a rekordokat döntő tehetség mellé

A Leeds United ellen tizenegyest kiharcoló Dowman a Premier League történetének második legfiatalabb debütáló játékosa lett, a rekordot csapattársa, a most 18 éves Ethan Nwaneri tartja, aki 15 évesen és 181 naposan mutatkozott be az angol élvonalban. Dowman ezt a rekordot már nem döntheti meg, arra viszont minden esélye megvan, hogy James Vaughan 2005-ben felállított rekordját megdöntve ő legyen a Premier League történetének legfiatalabb gólszerzője. Az Everton színeiben futballozó Vaughan 2005. április 10-én 16 éves és 270 napos volt, amikor betalált a Crystal Palace elleni meccsen, ezzel ő lett az angol bajnokság történetének legfiatalabb gólszerzője.

A rekordok felállítása nem újdonság Dowman számára. Májusban ott volt az angol válogatottban az U17-es Európa-bajnokságon, a csehek elleni meccsen győztes gólt szerzett, ezzel pedig a torna történetének legfiatalabb gólszerzője lett.

Max Dowmant az angolok Messijének tartják

Fotó: Domenic Aquilina / NurPhoto via AFP

Az Arsenalnál nagyon odafigyelnek a 15 éves szupertehetségre, és rengeteg olyan intézkedést hoztak a védelmére vonatkozóan, amelyek segíthetik pályafutása előrehaladását. A klubnál nagy hangsúlyt fektetnek Dowman tanulmányaira, és arra, hogy a felnőtt csapatban játszó tinédzser megfelelő támogatást kapjon csapattársaitól. Van is kijelölt mentora, méghozzá a csapat legdrágább játékosa, az angol válogatott Declan Rice személyében.