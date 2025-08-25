A legfrissebb hírek szerint az Arsenal egyik sztárja, Bukayo Saka elkerülte a súlyos combhajlító-sérülést, míg a másik kulcsjátékos, Martin Ødegaard már akár erre a hétvégére is teljesen rendbe jöhet, azaz Szoboszlai Dominikék ellen pályára léphet. Az Ágyúsok dinamikus duója, akik a múlt szezonban összesen 42 gólt szereztek vagy készítettek elő, mindketten megsérültek a szombati, Leeds United elleni 5–0-ás győzelem során. Ødegaard volt az első, aki bement idő előtt az öltözőbe, miután esetlenül a vállára landolt, mielőtt Saka a combhajlítóját szorongatva követte őt.

Az Arsenal sztárjára többhetes kihagyás vár

Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

Az Arsenal csapatának ezúttal szerencséje volt

Mikel Arteta összesen 38 mérkőzésen nélkülözte sztárpárosát a múlt szezonban, ami kétségtelenül hozzájárult az Arsenal csökkent támadójátékához, mivel nem sikerült legyőzniük a Liverpoolt az egyoldalú bajnoki versenyben. Miután aggodalmak merültek fel azzal kapcsolatban, hogy Saka sérülése „komoly”, vasárnap megjelentek olyan riportok, amelyek szerint az első vizsgálatok azt sugallják, hogy a sérülés nem olyan súlyos, mint ahogy azt először gondolták. A BBC Sport hétfői, új tájékoztatója szerint Saka legfeljebb négy hetet hagyhat ki, így a fürge lábú szélső biztosan nem játszhat a Liverpool ellen és Anglia két válogatott meccsén sem. Ha Saka egy teljes hónapig nem játszhat, akkor a szeptember 13-i, Nottingham Forest elleni bajnoki mérkőzésen és a klub új Bajnokok Ligája-szezonjának első mérkőzésén sem lesz elérhető.

Ødegaard felkötött karral hagyta el az 5-0-ás meccs során a pályát, de nála már a hétvégi, kulcsfontosságú Anfield-látogatást sem zárták ki. Ha az Arsenal kapitánya nem állhat rendelkezésre egy idegenbeli meccsen az ellen a klub ellen, amelynek szurkolójaként Norvégiában nőtt fel, a várakozások szerint a válogatott szünet utáni első bajnoki mérkőzésre újra bevethető lesz.