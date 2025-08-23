Még csak a második fordulójánál tart a Premier League, az Arsenal az első körben a Manchester Unitedet verte idegenben 1-0-ra, augusztus 23-án pedig hazai környezetben csapott össze a Leeds együttesével. Nos, maradjunk annyiban, hogy ezen a mérkőzésen nem kellett a hazai szurkolóknak sokat izgulni a három pont sorsa miatt.

Az Arsenal csereként pályára küldte a 15 éves tehetségét is

Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

Az Arsenal gálázott otthon

Több, mint félóra telt el a mérkőzésen az első gólig, amelyet Timber szerzett, aztán az első félidő ráadásában még Saka is beköszönt, ezzel 2-0-val mentek el a felek pihenni. A szünet után ott folytatódott a mérkőzés, ahol abbamaradt, már abból a szempontból, hogy nyomtak a hazaiak, hihetetlen labdabirtoklási fölénnyel és kapura lövési statisztikával. A harmadik Ágyús gólt az új igazolás, a magyar származású svéd támadó, Gyökeres Viktor lőtte, ezzel lett 3-0. Itt azonban még nem volt vége a meccsnek, az 56. percben Timber megszerezte saját maga második, csapata negyedik gólját, ez már gála volt a londoniaknál.

Arteta ezek után elérkezettnek látta az időt arra, hogy pályára küldje a saját nevelésű ifjú titánját, a 2009.12.31-es születésű Dowmant, akin látszott, hogy nagyon akar bizonyítani, jól is mozgott a pályán, sőt, a 93. percben neki köszönhetően jutott tizenegyeshez a csapata. A büntetőt aztán Gyökeres bombázta be, így ő is két gólossá vált, a meccs pedig 5-0 lett az Arsenalnak.