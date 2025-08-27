Live
Egészen fantasztikus hírről számolhatunk be a hazai labdarúgás világából. A Serie A-ban is szereplő AS Roma Pécsről leigazolta a mindössze 16 éves Kilvinger Leventét.

Az AS Roma leigazolta a PMFC-től Kilvinger Leventét, a mindössze 16 éves kapust, aki eleddig csak néhány alkalommal bizonyíthatott a Pécs felnőtt csapatában. A PMFC egyébként az NB III Dél-Nyugati csoportjában az ötödik helyen áll a tabellán négy fordulót követően 2-2 győzelemmel és döntetlennel.

AS Roma, PMFC
Az AS Roma csapatában folytatja a fiatal játékos
Fotó: Kövesdi V Pataky T

Lecsapott az AS Roma a pécsi tehetségre

Kilvinger Leventét egy sikeres próbajáték után a Serie-A klub kivásárolta szerződéséből, és három éves megállapodást kötött vele, így mostantól az AS Roma játékosa.

„Pályafutásom egy fontos mérföldkövéhez érkeztem, hiszen lehetőségem nyílt, hogy az AS Roma csapatához igazoljak. Hatalmas hálával tartozom a PMFC-nek, ahol a legkisebb korosztálytól kezdve nevelkedtem. Szeretném megköszönni minden edzőnek a támogatást és a segítséget, amely hozzájárult a fejlődésemhez, különösen kapusedzőimnek: Bogyay Zoltánnak, Békési Andrásnak, végül pedig Sólyom Csabának, aki fiatal korom óta végig mellettem állt, és talán a legtöbbet köszönhettem neki az itt töltött évek során. Tudom, hogy ez még csak a kezdet. Mindent meg fogok tenni azért, hogy elérjem a céljaimat, és büszkévé tegyem a családomat, valamint a pécsi labdarúgást” – nyilatkozta a játékos a pécsiek honlapjának.

 

