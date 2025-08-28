A labdarúgó Bajnokok Ligája a tavalyi, azaz a 2024-25-ös szezontól kezdve megújult, a 32 klubot tartalmazó csoportkört egy 36 csapatos alapszakasz, más néven ligaszakasz váltotta fel. A selejtezők végeztével az együtteseket négy darab kilencfős kalapba osztották be, és az augusztus végén megtartott BL-sorsolás során minden csapat két-két ellenfelet kapott az egyes kalapokból, akik közül egy ellen hazai pályán, egy ellen pedig idegenben találkozik (azaz nyolc mérkőzése lesz mindenkinek, négy otthon, négy idegenben). A ligaszakasz zárásakor a nagy, 36-os tabellán az első nyolc helyezett automatikusan nyolcaddöntőbe jut, a 9-24. helyezetteknek pedig februárban játszaniuk kell a legjobb tizenhat csapat közé kerülésért (rájátszás, oda-visszavágó rendszerben). Idén pedig még egy változás történt a nagy csapatok tapasztalataira építve, az az együttes, amely a bajnoki szakaszban jobb helyezést ért el, az előnyt élvez, és a kieséses szakasz visszavágóját hazai pályán játszhatja. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egy Arsenal (mondjuk harmadik helyezett) és egy Leverkusen (kilencedik helyezett) párharc esetén a döntő mérkőzést Angliában kellene lejátszani. Ha pedig egy alacsonyabban rangsorolt csapat kiejti a jobbat, automatikusan átveszi annak „kiemelt státuszát” a további küzdelmek során.

Szoboszlai Dominik és a Liverpool is kemény Bajnokok Ligája mérkőzések elé néz

Fotó: OLI SCARFF / AFP

A Bajnokok Ligája alapszakasz rengeteg izgalmas meccset hozhat

A konkrét párosítások előtt fontos megjegyezni, hogy úgy sorsoltak a számítógép segítségével, hogy ugyanazon szövetség csapatai nem játszhatnak egymás ellen, és minden csapat legfeljebb két, bármely másik szövetségből származó ellenféllel játszhat, a 16.03. bekezdés rendelkezéseinek megfelelően. Magyarán angol az angollal az alapszakaszban nem találkozhat, és más országból is maximum két csapattal csaphat össze. Ráadásul az idei kiírásnak külön pikantériát adhat az, hogy a döntőt Budapesten, a Puskás Arénában rendezik majd május 30-án, szombat délután 18.00-tól.

A sorsolás előtt még díjazták a Chelsea csapatát, mivel a történelem során elsőként az angol klub megnyert minden fontosabb UEFA nemzetközi kupasorozatot (a Konferencialiga-győzelemmel sikerült mindez a legutóbbi szezonban), illetve egy újabb parádés felvezető videót láthattunk többek között Zlatan Ibrahimovic főszereplésével. És a videó után megjelent a színpadon maga a nagyság is, aki az UEFA első emberétől, Ceferintől átvehette az Elnöki-díjat is. Jött is a taps, mindenki örült, ezután Ceferin színpadról le, a helyére érkezett Kaká, aki többek között a Real Madrid és az AC Milan csapatait is erősítette, most pedig a sorsolásban segédkezett.