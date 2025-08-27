A Bajnokok Ligája a csodát író kiscsapatok színtere lett, a Kajrat Almati után norvég Bodö/Glimt és a ciprusi Páfosz FC is főtáblára jutott.

A Páfosz is csodát tett, a ciprus csapat története során először lesz ott a Bajnokok Ligája főtábláján

Fotó: DANIL SHAMKIN / NurPhoto

Kiscsapatok a Bajnokok Ligája főtábláján

Bár a Bodö/Glimt a selejtező negyedik fordulójának keddi visszavágóján 2-1-re kikapott az osztrák Sturm Graz otthonában, az első meccsen megszerzett ötgólos előnyének köszönhetően továbbjutott, így

18 év után szerepel újra norvég együttes a legrangosabb európai kupasorozat főtábláján.

A ciprusiak a múlt héten nagy meglepetésre 2-1-re nyertek a szerb Crvena zvezda vendégeként, a visszavágó második félidejében azonban a montenegrói Mirko Ivanic gólja miatt hátrányba kerültek - írja az MTI. A hajrában már érett a hosszabbítás, ám a kilencvenedik percben a brazil Jair Diego Alves de Brito szabadrúgásból megszerezte az alapszakaszba jutást jelentő találatot a Páfosz számára.

A Páfosz története során először jutott a BL-főtáblára.

Az alapszakasz sorsolását csütörtökön tartják. A legrangosabb európai kupasorozat döntőjét Budapesten, a Puskás Arénában rendezik május 30-án.

Bajnokok Ligája, selejtező, 4. (utolsó) forduló, visszavágók:

Sturm Graz (osztrák)-Bodö/Glimt (norvég) 2-1 (1-1)

Továbbjutott: a Bodö/Glimt, kettős győzelemmel (6-2)

Páfosz FC (ciprusi)-Crvena zvezda (szerb) 1-1 (0-0)

Tj.: a Páfosz (3-2)

korábban:

Kajrat Almati (kazah)-Celtic Glasgow (skót) 0-0 - tizenegyesekkel: 3-2

Tj.: a Kajrat Almati, tizenegyesekkel.