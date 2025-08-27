Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Nagy a baj! NATO-tagországot támadott meg Ukrajna?

Link másolása
Vágólapra másolva!
A norvég Bodö/Glimt és a ciprusi Páfosz FC is főtáblára jutott a labdarúgó BL-ben. Ez azt jelenti, hogy a történelmet író Kajrat Almati után újabb csodák történtek a Bajnokok Ligája playoff körében.

A Bajnokok Ligája a csodát író kiscsapatok színtere lett, a Kajrat Almati után norvég Bodö/Glimt és a ciprusi Páfosz FC is főtáblára jutott.

Bajnokok Ligája, Pafos' Anderson, right, challenges for the ball during the Champions League playoff return leg between Pafos and Zrvena Zvezda at the Alpha Mega Arena in Limassol. Cyprus, Tuesday, August 26, 2025 (Photo by Danil Shamkin/NurPhoto) (Photo by Danil Shamkin / NurPhoto via AFP)
A Páfosz is csodát tett, a ciprus csapat története során először lesz ott a Bajnokok Ligája főtábláján
Fotó: DANIL SHAMKIN / NurPhoto

Kiscsapatok a Bajnokok Ligája főtábláján

Bár a Bodö/Glimt a selejtező negyedik fordulójának keddi visszavágóján 2-1-re kikapott az osztrák Sturm Graz otthonában, az első meccsen megszerzett ötgólos előnyének köszönhetően továbbjutott, így 

18 év után szerepel újra norvég együttes a legrangosabb európai kupasorozat főtábláján.

A ciprusiak a múlt héten nagy meglepetésre 2-1-re nyertek a szerb Crvena zvezda vendégeként, a visszavágó második félidejében azonban a montenegrói Mirko Ivanic gólja miatt hátrányba kerültek - írja az MTI. A hajrában már érett a hosszabbítás, ám a kilencvenedik percben a brazil Jair Diego Alves de Brito szabadrúgásból megszerezte az alapszakaszba jutást jelentő találatot a Páfosz számára.

A Páfosz története során először jutott a BL-főtáblára.

Az alapszakasz sorsolását csütörtökön tartják. A legrangosabb európai kupasorozat döntőjét Budapesten, a Puskás Arénában rendezik május 30-án.

Bajnokok Ligája, selejtező, 4. (utolsó) forduló, visszavágók:

Sturm Graz (osztrák)-Bodö/Glimt (norvég) 2-1 (1-1)
Továbbjutott: a Bodö/Glimt, kettős győzelemmel (6-2)
Páfosz FC (ciprusi)-Crvena zvezda (szerb) 1-1 (0-0)
Tj.: a Páfosz (3-2)
korábban:
Kajrat Almati (kazah)-Celtic Glasgow (skót) 0-0 - tizenegyesekkel: 3-2
Tj.: a Kajrat Almati, tizenegyesekkel.

Robbie Keane: Nem érdekel az Európa-liga, csak a BL-re koncentrálunk
Kubatov Gábor elmondta, mi kell a Fradi BL-főtáblára jutásához
Űrsebességgel gyógyul a bokája, már a válogatott meghívóban reménykedik a Fradi alapembere

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!